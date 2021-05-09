Руслан открыл счет в суперрезультативной встрече.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский забил очередной мяч за итальянскую "Аталанту". Украинец отличился в поединке 35-го тура Серии А против "Пармы".

Малиновский вышел на поле с первых минут. На 12-й минуте он принял мяч на границе штрафной, развернулся и мощно пробил в левый угол ворот. Вратарь соперника был бессилен против такого эффектного выстрела.

А на 58-й минуте украинца заменил россиянин Алексей Миранчук, поставивший точку в этом матче. "Аталанта" в итоге разгромила соперника со счетом 5:2.

По версии WhoScored, Малиновский стал лучшим игроком матча сразу после автора дубля Луиса Муриэля. В колумбийского нападающего оценка - 8,1, а у нашего Руслана - 7,8.

В последних пяти поединках Серии А экс-полузащитник "Зари" отличился четыре раза. В целом этот мяч стал седьмым забитым в нынешнем сезоне чемпионата Италии для Руслана. Эта победа позволила бергамаскам подняться на второе место и за три тура до финиша серьезно претендовать на серебряные медали.

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Руслан Малиновский: карьера в "Аталанте"

Руслан Малиновский перешел в "Аталанту" в июле 2019 года из бельгийского "Генка" за 13,6 миллиона евро, став одним из самых дорогих футболистов в истории клуба.

В своем первом сезоне он провел за итальянский клуб 44 матча, в которых забил 9 голов и сделал 4 голевые передачи.

В текущем сезоне на счету украинца 39 матчей, 8 голов и 10 ассистов в составе клуба из Бергамо.

В апреле Малиновского признали лучшим игроком в пяти ведущих лигах Европы за месяц.

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Автор: Артем Будрин