Экс-форвард "Динамо" стал героем вечера.

Украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук отметился хет-триком и голевой передачей в матче 26-го тура Чемпионата Бельгии против "Мускрона".

"Буйволы" выиграли со счетом 4:0, а Роман сыграл все 90 минут. Яремчук открыл счет на табло на 29-й минуте встречи. На 70-й минуте он ассистировал своему коллеге по амплуа. На 85-й Яремчук оформил дубль. В компенсированное время Роман забил свой третий гол в матче.

Портал Whoscored поставил самую высокую оценку нападающему - 10! Лучший в составе обоих коллективов.

В активе 25-летнего форварда сборной Украины 16 голов и 5 голевых передач в 29 матчах за "Гент" в текущем сезоне.

Заметим, что в поединке с "Мускроном" с первых минут на поле появился полузащитник Роман Безус, которого заменили на 66-й минуте.

После 27 туров "Гент" занимает 12-е место турнирной таблицы Лиги Жюпиле.

В следующем матче "буйволы" 19 февраля встретятся с "Мехеленом", за который на правах аренды из "Селтика" играет еще один украинец Марьян Швед.

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Автор: Будрин Артем