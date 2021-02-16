Украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук отметился хет-триком и голевой передачей в матче 26-го тура Чемпионата Бельгии против "Мускрона".
"Буйволы" выиграли со счетом 4:0, а Роман сыграл все 90 минут. Яремчук открыл счет на табло на 29-й минуте встречи. На 70-й минуте он ассистировал своему коллеге по амплуа. На 85-й Яремчук оформил дубль. В компенсированное время Роман забил свой третий гол в матче.
Портал Whoscored поставил самую высокую оценку нападающему - 10! Лучший в составе обоих коллективов.
В активе 25-летнего форварда сборной Украины 16 голов и 5 голевых передач в 29 матчах за "Гент" в текущем сезоне.
Заметим, что в поединке с "Мускроном" с первых минут на поле появился полузащитник Роман Безус, которого заменили на 66-й минуте.
После 27 туров "Гент" занимает 12-е место турнирной таблицы Лиги Жюпиле.
В следующем матче "буйволы" 19 февраля встретятся с "Мехеленом", за который на правах аренды из "Селтика" играет еще один украинец Марьян Швед.
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Роман Яремчук: возможен уход из "Гента"
- О возможном уходе Яремчука из бельгийского клуба разговоры ходят давно. Он мог покинуть команду еще в сентябре, когда у него произошел конфликт с экс-главным тренером команды.
В октябре Яремчук публично заявил, что он "не в тюрьме" и что хочет покинуть "Гент". Зимой также сообщалось, что форвард хочет перебраться в топ-чемпионат.
По информации СМИ, "Гент" хочет выручить за Яремчука 20-25 миллионов евро. Клуб уже получал конкретные предложения по трансферу форварда, но ответил отказом.
Главный тренер "Гента" зимой прояснил будущее Яремчука.
Форвард выступает за бельгийский клуб с 2017 года.
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