Украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук прокомментировал ситуацию со своим возможным трансфером.
Об этом он сказал в интервью телеканалу "Футбол 1".
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Форвард подчеркнул, что вряд ли покинет "Гент" в зимнее межсезонье:
"В своей голове я четко вижу, как должна развиваться моя карьера. На данный момент покидать "Гент" зимой - это сложное решение. Конечно, если есть хороший вариант, хорошая команда - надо рисковать, но ты должен понимать, что впереди Евро, ты должен быть в форме, ты должен забивать, у тебя должна быть уверенность в своих силах".
"Для меня самое главное - это развитие, развитие в понимании игры, прибавлять в каждом компоненте игры. Я могу это делать в "Генте" на данный момент", - добавил он.
По словам Яремчука, его трансфер не зависит от его желания:
"Уйду ли - я это больше не решаю. Мои желания, можно сказать, тут не учитывают. Есть люди, которые решают за меня. Поэтому моя задача быть сконцентрированным, готовым к каждому матчу и забивать как можно больше голов, чтобы быть в хорошей форме к Евро".
Роман Яремчук: возможный уход из "Гента"
- О возможном уходе Яремчука из бельгийского клуба разговоры ходят давно. Он мог покинуть команду еще в сентябре, когда у него произошел конфликт с экс-главным тренером команды.
В октябре Яремчук публично заявил, что он "не в тюрьме" и что хочет покинуть "Гент". Зимой также сообщалось, что форвард хочет перебраться в топ-чемпионат.
По информации СМИ, "Гент" хочет выручить за Яремчука 20-25 миллионов евро. Клуб уже получал конкретные предложения по трансферу форварда, но ответил отказом.
Главный тренер "Гента" зимой прояснил будущее Яремчука.
Форвард выступает за бельгийский клуб с 2017 года.
В текущем сезоне на счету Яремчука 12 голов и 4 результативные передачи в 22 матчах за бельгийский клуб.
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