Нападающий заявил, что вряд ли покинет "Гент" до лета.

Украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук прокомментировал ситуацию со своим возможным трансфером.

Об этом он сказал в интервью телеканалу "Футбол 1".

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Форвард подчеркнул, что вряд ли покинет "Гент" в зимнее межсезонье:

"В своей голове я четко вижу, как должна развиваться моя карьера. На данный момент покидать "Гент" зимой - это сложное решение. Конечно, если есть хороший вариант, хорошая команда - надо рисковать, но ты должен понимать, что впереди Евро, ты должен быть в форме, ты должен забивать, у тебя должна быть уверенность в своих силах".

"Для меня самое главное - это развитие, развитие в понимании игры, прибавлять в каждом компоненте игры. Я могу это делать в "Генте" на данный момент", - добавил он.

По словам Яремчука, его трансфер не зависит от его желания:

"Уйду ли - я это больше не решаю. Мои желания, можно сказать, тут не учитывают. Есть люди, которые решают за меня. Поэтому моя задача быть сконцентрированным, готовым к каждому матчу и забивать как можно больше голов, чтобы быть в хорошей форме к Евро".

Роман Яремчук: возможный уход из "Гента"

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Автор: Антон Дударь