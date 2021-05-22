Роман Безус набрал прекрасную форму.

30-летний экс-полузащитник "Динамо", "Ворсклы" и "Днепра" Роман Безус отметился забитым мячом и результативной передачей за "Гент" в решающем поединке чемпионата Бельгии против "Мехелена".

На кону стоял выход в квалификацию Лиги конференций. Роман Яремчук и его тезка Безус начали игру с первых минут, а Марьян Швед просидел в запасе "Мехелена" весь матч.

На 57-й минуте Безус открыл счет во встрече ударом головой, а затем помог забить нидерландскому форварду Тиссудали, отдав ему ассист. Теперь в Безуса по системе "гол+пас" в 28 поединках уже "7+5" в этом сезоне Лиги Жупиле за "Гент".

Яремчука заменили на 79-й минуте из-за повреждения. Вдобавок, Безус получил в начале второго тайма желтую карточку.

"Мехелен" - "Гент" - 1:2

Голы: Дрейф, 72 (пен.) - Безус, 57, Тиссудали, 67

Таким образом, "Гент" Безуса и Яремчука получил путевку во второй раунд квалификации Лиги конференций.

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Автор: Артем Будрин