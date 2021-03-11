"Шахтер" первый матч сыграет в столице Италии.

Донецкий "Шахтер" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы в гостях сыграет с римской "Ромой". Поединок состоится на поле "Стадио Олимпико". Начало - в 22.00.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Рома" - "Шахтер".

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Лига Европы, 1/8 финала

Рома - Шахтер

Онлайн-трансляция матча

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"Шахтер" впервые встретится со своим бывшим тренером Паулу Фонсекой, который переехал в Рим после трех лет в Украине. В 1/16 финала "Шахтер" прошел тель-авивский "Маккаби" (2:0 и 1:0). "Рома" выбила из борьбы другую бывшую команду Фонсеки "Брагу" (2:0 и 3:1).

"Шахтер" и "Рома" ранее трижды пересекались в рамках Лиги чемпионов. На групповом этапе ЛЧ 2006-2007 они обменялись домашними победами (0:4 и 1:0 для "Шахтера"), в 2011 году "горняки" прошли римлян в 1/8 финала (3:2, 3:0), а в 2018-м на этой же стадии сильнее была уже "Рома", которая проиграла в гостях 1:2, но выиграла дома 1:0.

Главным арбитром матча "Рома" - "Шахтер" будет португалец Артур Мануэль Диаш.

Луиш Каштру накануне матча:

"Это будут два сложных матча, но у нас есть все надежды пройти дальше. Паулу Фонсека знает характер игроков "Шахтера". Преимущество это или нет? Посмотрим. В наши дни не нужно работать в клубах, с которыми мы встречаемся, чтобы хорошо их знать. Фонсека оставил мне фантастическую команду".

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Автор: Будрин Артем