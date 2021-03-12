Пауло Фонсека разгромил своего соотечественника Луиша Каштру.

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру подвел итоги проигранного матча в 1/8 финала Лиги Европы на поле итальянской "Ромы".

Слова тренера приводит передача "Путь в Гданск" с ютуб-канала "Футбол 1, 2, 3".

"Сбалансированная игра во втором тайме, у обеих команд были моменты. Во втором тайме мы начали доминировать. Были моменты, чтобы забить гол, но "Рома" убила игру за 4 минуты. Мы пропустили гол с углового. Во время второго пропущенного мяча арбитр вроде бы должен был дать свисток. На тот момент игра отключилась, разбалансировалась", - отметил 59-летний специалист.

"Это были роковые 4 минуты. Результат очень несправедлив. Мы хотели контролировать игру. Этот этап турнира состоит из двух матчей, поэтому мы хотели забить", - завершил мысль наставник "горняков".

Рома - Шахтер: итоги матча

"Шахтер" впервые встретился со своим бывшим тренером Паулу Фонсекой, который переехал в Рим после трех лет в Украине.

Лучшим игроком матча по версии Whoscored признан вратарь "Ромы" Пау Лопес. Его итоговый балл-8.

Ответный матч состоится 18 марта.

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Автор: Будрин Артем