Первый раунд двухматчевого противостояния пройдет в столице Италии.

Донецкий "Шахтер" продолжает свое выступление на евроарене дуэлью с итальянской "Ромой". В первом матче 1/8 финала Лиги Европы "горняки" сыграют в Риме на "Стадио Олимпико".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Рома - Шахтер.

Рома - Шахтер: где смотреть матч

Начало встречи - в 22.00.

"Шахтер"

"Шахтер" сейчас находится не в лучшем настроении. Команда Луиша Каштру уступила на последних секундах "Заре" в УПЛ, а затем вылетела из Кубка Украины от "Агробизнеса". И лишь в прошлом туре смогла выиграть в донецком дерби у "Олимпика".

В 1/16 финала "Шахтер" прошел тель-авивский "Маккаби" (2:0 и 1:0).

Команда не в лучшем тонусе, вероятно, из-за травмы своего ключевого игрока - Тараса Степаненко.

Однако "Шахтер" был и остается опытным еврокубковым бойцом. "Горняки" в 2009 году побеждали в этом соревновании. А в сезоне 2015/16 и 2019/20 доходили до стадии полуфинала Лиги Европы.

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"Рома"

Итальянский клуб в 1/16 финала Лиги Европы выбил из борьбы португальскую "Брагу" (2:0 и 3:1).

Читайте такжеБыстрые "волки" и мобильная "желтая субмарина": кто стал соперником украинских клубов в Лиге Европы"Рома" недавно уже традиционно для себя проиграла поединок команде из топ-5 чемпионата. "Милан" одолел подопечных Фонсеки 2:1. Однако последние два матча римляне комфортно выиграли. Пострадали от них "Фиорентина" и "Дженоа".

В этом сезоне на своем поле "Рома" проигрывала лишь два раза. В январе этого года аутсайдер "Специя" обыграла сенсационно 0:3 римлян на их поле. А второе поражение случилось в вышеупомянутом поединке с "Миланом".

"Рома" находится в зоне Лиги чемпионов и занимает пока 4-е место в Серии А.

История противостояний

"Шахтер" и "Рома" ранее трижды пересекались в рамках Лиги чемпионов. На групповом этапе ЛЧ 2006-2007 они обменялись домашними победами (0:4 и 1:0 для "Шахтера"), в 2011 году "горняки" прошли римлян в 1/8 финала (3:2, 3:0), а в 2018-м на этой же стадии сильнее была "Рома", которая проиграла в гостях 1:2, но выиграла дома 1:0.

Слова перед матчем

Луиш Каштру, главный тренер "Шахтера":

"Это будут два тяжелых матча, но у нас есть все надежды пройти дальше. Паулу Фонсека знает характер игроков "Шахтера". Преимущество это или нет? Посмотрим. В наши дни не нужно работать в клубах, с которыми мы встречаемся, чтобы хорошо их знать. Фонсека оставил мне фантастическую команду".

Пауло Фонсека, наставник "Ромы":

"Я хорошо знаю "Шахтер" и игроков - они замечательная команда. Приятно вернуться туда, где я был очень счастлив три года, которые я никогда не забуду. Сегодня "Шахтер" - соперник, но мне будет приятно увидеть столько людей, с которыми я познакомился".

Кто не сыграет?

В лазарете у "горняков" находятся лидер команды Тарас Степаненко, а также Хочолава Давид, Сиприану и Фернанду. Под вопросом находится участие в матче капитана "Ромы" Эдина Джеко. "Волкам" не помогут травмированные Дзаньоло и Фасио. В лазарете продолжает лечение ключевой игрок опорной зоны Жордан Верету.

Ориентировочные составы

"Шахтер": Трубин, Додо, Кривцов, Матвиенко, Витао, Маркос Антонио, Марлос, Патрик, Тайсон, Соломон, Мораес

"Рома": Лопес, Смоллинг, Манчини, Кристанте, Спинаццола, Карсдорп, Мхитарян, Пеллегрини, Педро, Майораль, Эль-Шаарави

Арбитр

Главным рефери матча назначен португальский судья Диаш Артур.

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Автор: Будрин Артем