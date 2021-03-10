Рома - Шахтер: где смотреть матч Лиги Европы

"Шахтер" поедет в гости на "Стадио Олимпико", что является украшением Вечного города.

11 марта донецкий "Шахтер" проведет первый матч 1/8 финала Лиги Европы против римской "Ромы". Команды сыграют в столице Италии. УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Рома - Шахтер. Читайте такжеРома-Шахтер: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы Рома - Шахтер: где смотреть матч Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22.00. В прямом эфире противостояние украинского и итальянского клубов покажет телеканал "Футбол 2". Также матч будет транслироваться на медиасервисе MEGOGO. Рома - Шахтер: перед матчем "Шахтер" впервые встретится со своим бывшим тренером Паулу Фонсекой, который переехал в Рим после трех лет в Украине.

В 1/16 финала "Шахтер" прошел тель-авивский "Маккаби" (2:0 и 1:0). "Рома" выбила из борьбы другую бывшую команду Фонсеки "Брагу" (2:0 и 3:1).

После жеребьевки в "Шахтере" оценили свои шансы в дуэли с "Ромой".

"Шахтер" и "Рома" ранее трижды пересекались в рамках Лиги чемпионов. На групповом этапе ЛЧ 2006-2007 они обменялись домашними победами (0:4 и 1:0 для "Шахтера"), в 2011 году "горняки" прошли римлян в 1/8 финала (3:2, 3:0), а в 2018-м на этой же стадии сильнее была "Рома", которая проиграла в гостях 1:2, но выиграла дома 1:0.

Главным арбитром матча "Рома" - "Шахтер" будет португалец Артур Мануэль Диаш. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Будрин Артем

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