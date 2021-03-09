"Горняки" проведут первый матч 1/8 финала в Риме.

Донецкий "Шахтер" 11 марта проведет первый матч 1/8 финала Лиги Европы против римской "Ромы". Матч пройдет в Риме.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Рома - Шахтер.

По мнению букмекеров, чемпион Украины является аутсайдером как первого матча, так и всего двухматчевого противостояния.

На победу "Шахтера" в Риме дается коэффициент 5,40, на ничью - 4,40, а на победу "Ромы" - 1,61.

На то, что "горняки" смогут пробиться в четвертьфинал Лиги Европы, букмекеры выставили коэффициент 2,65, тогда как на проход "Ромы" - 1,48.

Рома - Шахтер: перед матчем

"Шахтер" впервые встретится со своим бывшим тренером Паулу Фонсекой, который переехал в Рим после трех лет в Украине.

В 1/16 финала "Шахтер" прошел тель-авивский "Маккаби" (2:0 и 1:0). "Рома" выбила из борьбы другую бывшую команду Фонсеки "Брагу" (2:0 и 3:1).

После жеребьевки в "Шахтере" оценили свои шансы в дуэли с "Ромой".

"Шахтер" и "Рома" ранее трижды пересекались в рамках Лиги чемпионов. На групповом этапе ЛЧ 2006-2007 они обменялись домашними победами (0:4 и 1:0 для "Шахтера"), в 2011 году "горняки" прошли римлян в 1/8 финала (3:2, 3:0), а в 2018-м на этой же стадии сильнее была уже "Рома", которая проиграла в гостях 1:2, но выиграла дома 1:0.

Главным арбитром матча "Рома" - "Шахтер" будет португалец Артур Мануэль Диаш.

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Автор: Антон Дударь