"РБ Лейпциг" может получить техническое поражение за домашний матч с "Ливерпулем".

Немецкий клуб "РБ Лейпциг" рискует получить техническое поражение за первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля".

Об этом сообщает Sky Sports.

Это связано с тем, что Германия прекратила авиасообщение с Великобританией до 17 февраля в связи с распространением нового штамма коронавируса. А матч "РБ Лейпциг" - "Ливерпуль" запланирован на 16 февраля.

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"РБ Лейпциг" подал запрос властям Германии с просьбой в особом порядке разрешить "Ливерпулю" въезд в Германию. Если клуб не получит данное разрешение, то до 8 февраля ему необходимо уведомить УЕФА и предложить нейтральное поле в стране, в которую смогут попасть оба клуба.

В том случае, если "Ливерпуль" не пустят в Германию, а "РБ Лейпциг" не найдет другое место проведения матча, немецкий клуб получит техническое поражение со счетом 0:3.

Плей-офф Лиги чемпионов 2020-2021: что нужно знать

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоялась 14 декабря в Ньоне.

В 1/8 финала победители групп играют с командами, которые заняли вторые места. На этой стадии не могли встретиться представители одной ассоциации и команды из одной группы.

В четвертьфинал выйдут победители двухматчевых противостояний.

Плей-офф ЛЧ продлится до 29 мая - в этот день в Стамбуле состоится финальный матч.

Действующим победителем турнира является "Бавария".

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Автор: Антон Дударь