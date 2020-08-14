Лига чемпионов: второй четвертьфинал завершился сенсацией (фото)

В 1/4 финала "РБ Лейпциг" прошел фаворита матча "Атлетико".

Во втором четвертьфинале Лиги чемпионов в Лиссабоне встречались немецкий "РБ Лейпциг" и испанский "Атлетико".

В полуфинал сенсационно вышел представитель Германии, который одержал победу над фаворитом со счетом 2:1.

Счет в матче был открыт после перерыва - Дани Ольмо головой замкнул подачу Марселя Забитцера с правого фланга.

"Атлетико" удалось отыграться на 71-й минуте - Жоау Фелиш ворвался в штрафную и был сбит. Португалец сам реализовал пенальти.

Победный гол был забит на 88-й минуте - Анхелиньо отдал под удар Тайлеру Адамсу, тот пробил из-за пределов штрафной, и мяч рикошетом от Стефана Савича влетел в ворота.

"РБ Лейпциг" впервые в истории вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

"РБ Лейпциг" - "Атлетико" - 2:1

Голы: Дани Ольмо, 50, Адамс, 88 - Жоау Фелиш, 71 (с пенальти)

"РБ Лейпциг": Гулачи, Анхелиньо, Упамекано, Клостерман, Хальстенберг, Лаймер (Адамс, 72), Кампль, Забитцер (Мукиеле, 90+2), Дани Ольмо (Шик, 83), Нкунку (Айдара, 83), Поульсен

"Атлетико": Облак, Триппьер, Савич, Хименес, Лоди, Коке (Фелипе, 90+2), Сауль, Эррера (Жоау Фелиш, 58), Карраско, Маркос Льоренте, Диего Коста (Мората, 72)

"Финал восьми" Лиги чемпионов: главное

"Финал восьми" Лиги чемпионов проходит с 12 по 23 августа на двух аренах в Лиссабоне. На каждой стадии команды проводят по одной игре. Победитель главного клубного турнира Европы впервые будет определен в таком формате в связи с пандемией коронавируса.

"РБ Лейпциг" встретится в 1/2 финала с ПСЖ. Матч пройдет 18 августа.

"Пари Сен-Жермен" стал первым полуфиналистом турнира. Днем ранее парижский топ-клуб вырвал победу в матче с "Аталантой".

Еще в двух четвертьфиналах встретятся "Барселона" - "Бавария" и "Манчестер Сити" - "Лион".

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Автор: Антон Дударь