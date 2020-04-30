"Она - супергерой": прабабушка знаменитого футболиста победила коронавирус в 95 лет (фото)

Сеск Фабрегас в восторге от своей родственницы.

Испанский полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас сообщил о том, что его 95-летняя прабабушка сумела выздороветь после заражения коронавирусом.

Об этом 32-летний футболист написал на своей странице в Twitter, добавив фото родственницы.

"Моя прабабушка победила коронавирус в 95 лет. Последний тест был отрицательным. Она - супергерой, но ничего бы не получилось без помощи медсестер и врачей, которые сейчас рискуют жизнью ради спасения других людей", - написал Сеск.

Ha superado el coronavirus con 95 años. ¡Ayer el test salió negativo! Mi bisabuela es una superherína, pero nada de esto sería posible sin la ayuda de todxs lxs enfermerxs y doctorxs que se están dejando la vida en cada instante para que todos/as podamos estar mejor y pic.twitter.com/vjoZMOhd3X — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) April 29, 2020

Фабрегас выступает за "Монако" в чемпионате Франции с прошлого года, а его прабабушка живет в Каталонии.

Ранее он защищал цвета "Арсенала", "Барселоны" и "Челси", а также провел более ста матчей за сборную Испании, с которой стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.

УНИАН ранее сообщал о том, что лидер "Ювентуса" сдал третий положительный тест на коронавирус.