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"Она - супергерой": прабабушка знаменитого футболиста победила коронавирус в 95 лет (фото)

13:04, 30 апреля 2020
Футбол
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Фабрегас выступает во Франции, а его прабабушка живет в Каталонии / фото: twitter.com/as_monaco

Испанский полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас сообщил о том, что его 95-летняя прабабушка сумела выздороветь после заражения коронавирусом.

Об этом 32-летний футболист написал на своей странице в Twitter, добавив фото родственницы.

"Моя прабабушка победила коронавирус в 95 лет. Последний тест был отрицательным. Она - супергерой, но ничего бы не получилось без помощи медсестер и врачей, которые сейчас рискуют жизнью ради спасения других людей", - написал Сеск.

Фабрегас выступает за "Монако" в чемпионате Франции с прошлого года, а его прабабушка живет в Каталонии.

Ранее он защищал цвета "Арсенала", "Барселоны" и "Челси", а также провел более ста матчей за сборную Испании, с которой стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.

УНИАН ранее сообщал о том, что лидер "Ювентуса" сдал третий положительный тест на коронавирус.

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