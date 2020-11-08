У защитника Дениса Попова роман с дзюдоисткой Дарьей Белодед.

Защитник киевского "Динамо" Денис Попов рассказал об отношениях с двукратной чемпионкой мира по дзюдо Дарьей Белодед.

Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу "Бомбардир".

По его словам, ни познакомились в Instagram:

"Мы с ней на Олимпийской базе в Конча-Заспе впервые увиделись, когда нас всех награждал президент после чемпионата мира в прошлом году. Но тогда мы не познакомились. Потом уже познакомились через соцсети, сейчас все через это".

Попов отметил, что паре непросто совмещать графики друг друга:

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"Есть такое, что нам трудно совмещать свои графики. Не тяжело, но трудно. Но мы справляемся с этим. Не знаю, правильно это или нет, но мы спокойно, скромно, без всякого афиширования строим свои отношения. Главное, что нам хорошо".

"Что пишут о нас, не читаем. Есть куча позитивных моментов, как и негативных. Сколько людей - столько мнений. Не знаю, кто пишет, но есть негативные моменты. Мы не обращаем на это внимания", - добавил Попов.

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Автор: Антон Дударь