Плей-офф УПЛ за путевку в Лигу Европы: билеты на финал продают за символическую сумму

"Колос" и "Мариуполь" разыграют пятую путевку в еврокубки от Украины.

Билеты на финальный матч плей-офф Украинской Премьер-лиги за выход в Лигу Европы между "Колосом" и "Мариуполем" можно приобрести за одну гривну.

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С одной электронной почты можно приобрести не более четырех билетов, при этом надо указать паспортные данные и мобильный телефон.

Более детально о приобретении билетов можно узнать на официальном сайте "Колоса".

Матч состоится 29 июля на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Напомним, на матчах плей-офф за ЛЕ разрешено заполнять стадион не более чем на 25% от общей вместимости.

Как сообщал УНИАН, в полуфинале плей-офф "Колос" разгромил "Днепр-1", а "Мариуполь" обыграл "Александрию".

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