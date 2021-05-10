Оливер Макберни агрессивно отреагировал на подростка, который снимал его на телефон.

Нападающего клуба Английской Премьер-лиги "Шеффилд Юнайтед" Оливера Макберни подозревают в нападении на подростка на улице.

Об этом сообщает Daily Mail.

В сеть попало видео, на котором предположительно Макберни напал на 15-летнего парня. Футболист агрессивно отреагировал на слова незнакомца и набросился на него.

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Макберни выбил из рук подростка мобильный телефон, после чего начал топтать его. Однако телефон продолжил снимать видео и в кадр попали моменты драки. Вскоре в ситуацию вмешались прохожие.

В клубе АПЛ уже отреагировали на этот инцидент и начали расследование.

"Шеффилд Юнайтед" знает о существовании видео, которое распространяется в социальных сетях. Сейчас мы проводим расследование", - сказали в клубе, передает в Twitter журналист Симон Стоун.

Oli mcburnie my number 9 😭😭



pic.twitter.com/anhVwhz2JG — ‏ً (@SufcLuke_) May 9, 2021

Макберни в забил 1 гол в 23 матчах АПЛ в этом сезоне. "Шеффилд Юнайтед" досрочно потерял шансы остаться в Премьер-лиге.

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Автор: Антон Дударь