Нападающего клуба Английской Премьер-лиги "Шеффилд Юнайтед" Оливера Макберни подозревают в нападении на подростка на улице.
Об этом сообщает Daily Mail.
В сеть попало видео, на котором предположительно Макберни напал на 15-летнего парня. Футболист агрессивно отреагировал на слова незнакомца и набросился на него.
Читайте такжеЭкс-игрок НБА жестоко избил девушку: шокирующий инцидент попал на камеру (фото, видео)
Макберни выбил из рук подростка мобильный телефон, после чего начал топтать его. Однако телефон продолжил снимать видео и в кадр попали моменты драки. Вскоре в ситуацию вмешались прохожие.
В клубе АПЛ уже отреагировали на этот инцидент и начали расследование.
"Шеффилд Юнайтед" знает о существовании видео, которое распространяется в социальных сетях. Сейчас мы проводим расследование", - сказали в клубе, передает в Twitter журналист Симон Стоун.
Oli mcburnie my number 9 😭😭— ً (@SufcLuke_) May 9, 2021
pic.twitter.com/anhVwhz2JG
Макберни в забил 1 гол в 23 матчах АПЛ в этом сезоне. "Шеффилд Юнайтед" досрочно потерял шансы остаться в Премьер-лиге.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Легенда Манчестер Юнайтед пропустит Евро-2020: его обвиняют в избиении женщин
- В Украине пожизненно дисквалифицировали футболиста за грубый фол (видео)
- В Бразилии одноклубники подрались на футбольном поле, несмотря на победу (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram