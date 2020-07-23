"Сделал бы все по-другому": Блохин хотел бы еще раз возглавить Динамо

Олег Блохин подчеркнул, что соскучился по тренерской работе.

Бывший главный тренер "Динамо" Олег Блохин заявил, что был бы готов еще раз возглавить киевский клуб.

Об этом он сказал в интервью meta-ratings.com.ua.

"Согласился бы войти в реку "Динамо" во второй раз? Если бы была такая возможность, наверное, да. Но в этот раз уже на 100 процентов сделал бы все по-другому", - сказал Блохин.

"Вошел бы с другим понятием, что надо делать", - добавил он.

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Блохин подчеркнул, что ему "все равно", кто будет новым тренером "Динамо": "Это вопрос клуба. Кого назначат, тот и будет. Но, конечно, хотелось бы в будущем видеть более хорошие результаты "Динамо".

Специалист также рассказал о том, что соскучился по тренерской работе:

"Да, но молодых ребят специалистов сейчас много. Как будет развиваться ситуация, не знаю. Но если будет возможность снова поработать, почему бы нет. Со здоровьем все в порядке, нервной обстановки нет, за футболом слежу, в семье все хорошо".

Напомним, Блохин тренировал "Динамо" с 2012 по 2014 годы. Под его руководством команда дважды опускалась ниже второго места в таблице УПЛ.

Как сообщал УНИАН, еще один экс-тренер "Динамо" Сергей Ребров отказался повторно возглавить клуб.

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