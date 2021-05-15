Ферран Торрес оформил хет-трик и стал героем вечера.

В поединке 36-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" приехал в гости к "Ньюкаслу". Новоиспеченные чемпионы Англии в драматическом триллере переиграли хозяев поля.

Вингер "горожан" Ферран Торрес отметился хет-триком в ворота "сорок", а один из голов стал настоящим шедевром. 21-летний испанец с разворота пробил пяткой, подняв ногу высоко словно выполнял трюк из карате. Болельщики в сети уже говорят, что этот гол забит "в стиле Златана Ибрагимовича".

Футболист сборной Украины Александр Зинченко в этом противостоянии не участвовал, потому что получил передышку от главного тренера.

"Ньюкасл" - "Манчестер Сити" - 3:4

Голы: Крафт, 25 (1:0), Канселу, 39 (1:1), Торрес, 42 (1:2), Жоэлинтон, 45, пен (2:2), Уиллок, 62 (3:2), Торрес, 64 (3:3), Торрес, 66 (3:4)

"Ньюкасл": Дубравка, Фернандес (Гэйл, 88), Ритчи (Льюис, 84), Крафт, Дамметт, Шелви, Альмирон, Уиллок, Сен-Максимен, Мерфи, Жоэлинтон (Ш. Лонгстафф, 84)

"Манчестер Сити": Карсон, Уокер, Аке, Канселу (Менди, 74), Гарсия, Гюндоган, Родри, Стерлинг, Бернарду Силва, Габриэл Жезус, Торрес

Нереализованный пенальти: Уиллок, 62 (вратарь)

Обзор матча от Setanta Sports Ukraine.

АПЛ: положение команд

"Манчестер Сити" досрочно стал чемпионом Англии, а "Ньюкасл" идет на 16-й позиции и гарантированно сохранил прописку в элите.

"МЮ" комфортно себя чувствует на второй строчке, имея в активе 70 очков.

В топ-четверке также "Лестер" (66 баллов) и "Челси" (64 очка).

"Ливерпуль" продолжает бороться за попадание в Лигу чемпионов, имея 60 очков и матч в запасе. Они на 5-м месте пока.

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Автор: Артем Будрин