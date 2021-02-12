Звездный нападающий ПСЖ Неймар травмировался перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны".
Бразилец травмировал приводящую мышцу в матче Кубка Франции против "Кана". Как сообщает L'Equipe, из-за этой травмы он пропустит около четырех недель.
Таким образом, Неймар точно не сыграет в первом матче против "Барселоны", который запланирован на 16 февраля, и, вероятно, пропустит вторую игру (10 марта).
На своей странице в Instagram Неймар эмоционально прокомментировал свою травму.
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"Огромная грусть, безмерная боль, а слезы не остановить. Я еще раз на некоторое время оторван от того, что люблю делать сильнее всего в жизни - играть в футбол.
Иногда я чувствую дискомфорт из-за своего стиля игры, ведь я иду в дриблинг и меня постоянно бьют по ногам. Не знаю, проблема во мне или в том, что я делаю на поле. Это действительно расстраивает меня", - написал Неймар.
Он также высказался о критике в свой адрес:
"Мне очень грустно, когда я слышу от игроков, тренеров, комментаторов или черт знает кого еще что-то в духе: "Его действительно стоит бить", "Он ныряет", "Плакса", "Ребенок", "Избалованный" и так далее. Если честно, меня это печалит, и я не знаю, как долго еще смогу мириться с этим. Я просто хочу испытывать радость от игры в футбол. И ничего больше".
Отметим, что Неймар проводит свой четвертый сезон в ПСЖ. Ранее он уже дважды пропускал матчи плей-офф Лиги чемпионов из-за травм.
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