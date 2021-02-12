Нападающий ПСЖ пропустит около месяца.

Звездный нападающий ПСЖ Неймар травмировался перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны".

Бразилец травмировал приводящую мышцу в матче Кубка Франции против "Кана". Как сообщает L'Equipe, из-за этой травмы он пропустит около четырех недель.

Таким образом, Неймар точно не сыграет в первом матче против "Барселоны", который запланирован на 16 февраля, и, вероятно, пропустит вторую игру (10 марта).

На своей странице в Instagram Неймар эмоционально прокомментировал свою травму.

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"Огромная грусть, безмерная боль, а слезы не остановить. Я еще раз на некоторое время оторван от того, что люблю делать сильнее всего в жизни - играть в футбол.

Иногда я чувствую дискомфорт из-за своего стиля игры, ведь я иду в дриблинг и меня постоянно бьют по ногам. Не знаю, проблема во мне или в том, что я делаю на поле. Это действительно расстраивает меня", - написал Неймар.

Он также высказался о критике в свой адрес:

"Мне очень грустно, когда я слышу от игроков, тренеров, комментаторов или черт знает кого еще что-то в духе: "Его действительно стоит бить", "Он ныряет", "Плакса", "Ребенок", "Избалованный" и так далее. Если честно, меня это печалит, и я не знаю, как долго еще смогу мириться с этим. Я просто хочу испытывать радость от игры в футбол. И ничего больше".

Отметим, что Неймар проводит свой четвертый сезон в ПСЖ. Ранее он уже дважды пропускал матчи плей-офф Лиги чемпионов из-за травм.

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Автор: Антон Дударь