Мирон Маркевич заявил, что готов посвятить себя серьезному проекту.

Бывший главный тренер "Карпат", "Металлиста", "Днепра" и сборной Украины Мирон Маркевич заявил, что хотел бы возобновить работу.

Об этом он сказал в интервью Профутбол Digital на YouTube.

"Я честно вам скажу, что я жду - возможно, кто-то что-то предложит. Хотелось бы, чтобы это было в Украине, потому что хочется закончить в Украине. Я готов к какому-нибудь серьезному проекту, я уже соскучился по работе. Если Луческу в 75 лет работает, то мне сам Бог велел (Маркевичу 1 февраля исполнилось 70 лет, - Прим.). С удовольствием еще поработал бы", - сказал специалист.

При этом Маркевич подчеркнул, что готов идти только в серьезный проект:

"Это должна быть команда, которая ставит задачу играть в еврокубках, под эти еврокубки должны быть футболисты. Когда играл в финале еврокубка, когда с "Металлистом" нам не хватило одного шага до чемпионства, хочешь такого же. Но это должен кто-то, так сказать, психануть и потратить финансы. Потому что без финансов это сделать нереально. Какой должен быть бюджет? 30-40 миллионов долларов - бюджет средних европейских клубов".

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По словам специалиста, за то время, пока он не тренирует, у него было одно серьезное предложение:

"Были переговоры с "Галатасараем". Но у меня немного другой подход. Мы не договорились. Дело было не в финансах, а в том, что я был против того, чтобы брать отыгранных футболистов. А в Турции они берут тех, кто уже поиграл, опытных. У них своя философия. Поэтому не договорились".

Маркевич также ответил на вопрос о том, ждет ли он приглашения в сборную Украины, если Андрей Шевченко покинет свой пост:

"Жду, конечно. Почему я не должен ждать? Жду. Я абсолютно ничего не испорчу, поверьте".

"Шевченко я поддерживаю, желаю успеха ему и сборной. Но если вдруг так случится, что он уйдет, то нельзя исключать такой вариант. Если такое предложение будет - я не откажусь. Но повторю - Андрей работает хорошо, у него хороший штаб, команда прогрессирует, все идет нормально", - добавил Маркевич.

Мирон Маркевич: карьера

Мирон Маркевич наиболее известен по своей работе в "Карпатах", "Металлисте", "Днепре" и сборной Украины.

С "Карпатами" он выигрывал бронзу чемпионата Украины и дважды играл в финале Кубка Украины, с "Металлистом" - серебряные медали УПЛ и шесть раз - бронзовые, а с "Днепром" два раза занимал третье место в УПЛ, а также выходил в финал Лиги Европы в 2015 году.

Сборную Украины Маркевич возглавлял в 2010 году. Под его руководством команда одержала три победы при одной ничьей. В августе тренер ушел в отставку в знак протеста против решения ФФУ оштрафовать "Металлист" на 9 очков.

С 2016 года Маркевич возглавляет Комитет национальных сборных УАФ.

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Автор: Антон Дударь