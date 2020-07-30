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Футболисты Динамо вернулись из отпуска и прошли медобследование (фото)

20:11, 30 июля 2020
Футбол
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Отпуск для игроков Динамо длился 10 дней / фото facebook.com/fcdynamoua

Об этом сообщила пресс-служба клуба.

30-31 июля игроки группами проходят медицинское обследование. При этом те, для кого обязательная процедура останется позади, сразу приступят к тренировкам на базе в Конча-Заспе.

фото facebook.com/fcdynamoua
фото facebook.com/fcdynamoua
фото facebook.com/fcdynamoua

"Динамо" к новому сезону будет готовить новый главный тренер Мирча Луческу, который уже сформировал штаб своих помощников и приступил к работе.

УНИАН ранее сообщал о том, что Суркис и Луческу поделились трансферными планами "Динамо".

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