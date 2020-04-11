Украинский Неймар в деле: футболист Шахтера поразил сеть эффектной техникой (видео)

Михаил Мудрик стал звездой популярного футбольного паблика.

Футболист донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик продемонстрировал технику обращения с мячом во время карантина.

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19-летний украинец эффектно принял навесную передачу, сумев зафиксировать мяч на лету. Трюк игрока молодежной сборной Украины был опубликован на одном из крупнейших футбольных Instagram-пабликов 433.

Видео собрало более 3,5 миллиона просмотров. Стоит отметить, что Мудрик тренировался в футболке нападающего "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймара.

Михаил Мудрик является одним из самых перспективных украинских футболистов. Он уже провел на взрослом уровне 10 матчей в аренде за "Арсенал-Киев".

Напомним, чемпионат Украины по футболу был остановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

УНИАН ранее сообщал о том, что трюк украинского футболиста с теннисным шариком стал хитом сети.