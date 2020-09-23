УЕФА назвал тройку претендентов на награду лучшему игроку сезона 2019-2020.
Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.
В тройку претендентов вошли полузащитник Кевин де Брейне ("Манчестер Сити"), нападающий Роберт Левандовски ("Бавария") голкипер Мануэль Нойер ("Бавария").
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Тройка претендентов была отобрана по итогам голосования 55 журналистов из всех ассоциаций УЕФА, а также 80 тренеров клубов-участников группового этапа Лиги чемпионов-2019/20 и Лиги Европы-2019/20.
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси в голосовании поделил четвертое-пятое места с форвардом ПСЖ Неймаром, а форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду занял только десятое место.
Также УЕФА назвал претендентов на награду лучшему тренеру сезона в Европе. На приз претендуют три немецких специалиста: Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Ханс-Дитер Флик ("Бавария") и Юлиан Нагельсманн ("Лейпциг").
Победители будут объявлены в рамках церемонии 1 октября.
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