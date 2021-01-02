Парижский клуб будет тренировать Маурисио Почеттино.

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино назначен новым главным тренером французского "Пари Сен-Жермен".

Об этом сообщил официальный сайт ПСЖ.

Контракт рассчитан до 30 июня 2022 года, при этом в нем предусмотрена опция продления еще на сезон.

"Очень счастлив. Для меня большая честь стать новым тренером ПСЖ. Этот клуб всегда занимал в моем сердце особое место. С нетерпением жду возможности поработать с некоторыми из самых талантливых футболистов мира. У этой команды фантастический потенциал", - сказал Почеттино.

Отметим, что аргентинец выступал за ПСЖ в бытность игроком с 2001 по 2003 годы.

Ранее из ПСЖ был уволен немец Томас Тухель, который в прошлом сезоне вывел парижан в финал Лиги чемпионов.

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Маурисио Почеттино: тренерская карьера

Ранее Почеттино тренировал "Эспаньол" (2009-2012), "Саутгемптон" (2013-2014) и "Тоттенхэм" (2014-2019).

"Тоттенхэм" под руководством Почеттино занимал второе и дважды третье место в АПЛ, а также впервые в своей истории дошел до финала Лиги чемпионов в 2019 году, уступив там "Ливерпулю".

Без работы 48-летний аргентинец находился с 19 ноября 2019 года, когда был уволен из "Тоттенхэма" после череды неудачных результатов.

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Автор: Антон Дударь