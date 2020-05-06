Маски и перчатки - обязательно: Барселона и Реал вернулись на базу перед возобновлением тренировок (фото, видео)

Футболисты соблюдали все меры предосторожности в рамках карантина.

"Барселона" и "Реал" собрали футболистов на тренировочных базах перед возобновлением тренировочного процесса.

Об этом сообщили пресс-службы испанских грандов.

Каталонцы разместили фотографии, как игроки по одному прибывают на базу в масках и защитных перчатках. Футболисты приступили к медобследованию, а также пройдут тест на коронавирус.

"Реал" опубликовал видео на официальной странице в Twitter. Футболисты аналогично были в масках и перчатках, а при общении с главным тренером соблюдали дистанцию.

Hoy damos el primer paso para el regreso a la actividad.#RMCity | #HalaMadridpic.twitter.com/VMW3rP3nFd — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) May 6, 2020

Точной даты возобновления чемпионата Испании пока нет, но игроки команд в ближайшее время начнут индивидуальные тренировки.

В турнирной таблице Примеры "Барселона" является лидером и опережает "Реал" на два очка.

УНИАН ранее сообщал о том, что чемпионат Германии будет возобновлен до конца мая.