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Маски и перчатки - обязательно: Барселона и Реал вернулись на базу перед возобновлением тренировок (фото, видео)

19:29, 06 мая 2020
Футбол
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Игроки и тренеры соблюдали дистанцию / фото: twitter.com/realmadrid

Об этом сообщили пресс-службы испанских грандов.

Каталонцы разместили фотографии, как игроки по одному прибывают на базу в масках и защитных перчатках. Футболисты приступили к медобследованию, а также пройдут тест на коронавирус.

twitter.com/FCBarcelona
twitter.com/FCBarcelona
twitter.com/FCBarcelona

"Реал" опубликовал видео на официальной странице в Twitter. Футболисты аналогично были в масках и перчатках, а при общении с главным тренером соблюдали дистанцию.

Точной даты возобновления чемпионата Испании пока нет, но игроки команд в ближайшее время начнут индивидуальные тренировки.

В турнирной таблице Примеры "Барселона" является лидером и опережает "Реал" на два очка.

УНИАН ранее сообщал о том, что чемпионат Германии будет возобновлен до конца мая.

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