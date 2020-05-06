Маски и перчатки - обязательно: Барселона и Реал вернулись на базу перед возобновлением тренировок (фото, видео)
"Барселона" и "Реал" собрали футболистов на тренировочных базах перед возобновлением тренировочного процесса.
Об этом сообщили пресс-службы испанских грандов.
Каталонцы разместили фотографии, как игроки по одному прибывают на базу в масках и защитных перчатках. Футболисты приступили к медобследованию, а также пройдут тест на коронавирус.
"Реал" опубликовал видео на официальной странице в Twitter. Футболисты аналогично были в масках и перчатках, а при общении с главным тренером соблюдали дистанцию.
Hoy damos el primer paso para el regreso a la actividad.#RMCity | #HalaMadridpic.twitter.com/VMW3rP3nFd— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) May 6, 2020
Точной даты возобновления чемпионата Испании пока нет, но игроки команд в ближайшее время начнут индивидуальные тренировки.
В турнирной таблице Примеры "Барселона" является лидером и опережает "Реал" на два очка.
УНИАН ранее сообщал о том, что чемпионат Германии будет возобновлен до конца мая.