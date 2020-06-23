"Жизни белых важны": во время матча АПЛ над стадионом появился провокационный баннер (фото)

Самолет с баннером пролетел над ареной во время матча "Ман Сити" - "Бернли".

В начале матча АПЛ между "Манчестер Сити" и "Бернли" (5:0) произошел провокационный инцидент.

После того, как футболисты поднялись с колена в рамках акции "Black Lives Matter" ("Жизни чернокожих важны"), над стадионом пролетел самолет, к которому был прикреплен баннер с надписью "White lives matter Burnley" ("Жизни белых важны, Бернли").

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Он сделал несколько кругов, прежде чем улететь.

Руководство "Бернли" попросило прощения за этот инцидент и заявило, что баннер не отражает позицию клуба.

"Мы будем полностью сотрудничать с властями, чтобы выявить виновных и выдать пожизненные запреты на посещение стадиона", - заявили в клубе.

Стоит отметить, что в составе "Бернли" в этом сезоне играет лишь два темнокожих футболиста.

Позже, как сообщает Mirror, фанат "Бернли" Джейк Хеппл взял на себя ответственность за этот баннер. Он опубликовал в Facebook видео с баннером и написал: "Я бы хотел принести свои извинения... Никому, черт возьми. Очевидно, в наши дни говорить, что жизни белых важны - это расизм".

Аккаунт Хеппла в сети на данный момент удален.

Напомним, движение в защиту афроамериканцев "Black Lives Matter" зародилось после смерти Джорджа Флойда в США, которого при задержании убил полицейский.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что футболист "Ливерпуля" оконфузился, забыв принять участие в антирасистской акции во время матча.

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