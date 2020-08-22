Автор уникального достижения признан лучшим игроком финала Лиги Европы (фото)

Люк де Йонг забил два мяча головой в решающем матче.

Нападающий "Севильи" Люк де Йонг признан лучшим игроком финального матча Лиги Европы, в котором испанцы победили "Интер" со счетом 3:2.

Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

Нидерландец забил два гола за свою команду. При этом 29-летний форвард нанес оба результативных удара головой. Это первый такой дубль за всю историю финалов турнира.

Финал Лиги Европы: итоги

"Севилья" выиграла Лигу Европы/Кубок УЕФА в шестой раз в истории и является рекордсменом по этому показателю. Ранее она побеждала в турнире в 2006, 2007, 2014, 2015 и 2016 годах.

"Севилья" выиграла в шестом из шести финалов Лиги Европы/Кубка УЕФА.

"Интер" в пятый раз играл в финале турнира и во второй раз потерпел поражение.

В "Финале восьми" Лиги Европы "Интер" прошел "Байер" (2:1) и разгромил "Шахтер" со счетом 5:0, а "Севилья" обыграла "Вулверхэмптон" (1:0) и "Манчестер Юнайтед" (2:1).

"Финал восьми" Лиги Европы проходил с 10 по 21 августа в Германии - в таком формате победитель турнира определялся впервые.

Главный тренер "Севильи" Хулен Лопетеги расплакался после финала.

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Автор: Данил Слесь