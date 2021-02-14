Мирча Луческу перед началом игры решил лично заняться уборкой снега.

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу лично принялся убирать снег перед матчем против "Олимпика" на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве.

Этот кадр попал в трансляцию матча на "2+2".

После матча Луческу объяснил, почему решил сам взять лопату в руки. Его слова приводит официальный сайт "Динамо".

Читайте такжеДва удаления и яркое возвращение Беседина: Динамо и Олимпик устроили триллер (видео)

"Для игроков очень важно, чтобы поле было как можно лучше, на котором можно было бы показывать качественный футбол. Поэтому, увидев этот нерасчищенный кусок, я сам взялся убирать и заставил присоединиться всех тех, кто был рядом со мной. Я показал пример, после чего ребята также взяли лопаты и помогли убрать снег", - сказал Луческу.

Видео опубликовал Профутбол Digital в YouTube.

"Динамо" - "Олимпик": итоги матча

"Динамо" с победы стартовало во второй части сезона. Киевляне одержали волевую победу над "Олимпиком" со счетом 3:1.

Нападающий Артем Беседин в своем первом матче после возвращения из-за дисквалификации оформил дубль.

"Динамо" набрало 33 очка и продолжает лидировать в таблице УПЛ. У "Олимпика" - 17 очков и 7-е место.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь