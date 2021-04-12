Мерсисайдцы попытаются на "Энфилде" отыграть гандикап в два мяча.

14 апреля состоится вторая встреча "Ливерпуля" и "Реала" в 1/4 финала Лиги чемпионов. Команды сыграют в Англии.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Ливерпуль - Реал.

Букмекеры считают испанский клуб фаворитом двухматчевого противостояния.

На то, что "сливочные" пройдут дальше, можно поставить с коэффициентом 1,25, тогда как на итоговый успех "Ливерпуля" - 4,20.

На победу действующих чемпионов Англии в домашнем матче букмекеры дают коэффициент 2,00, на ничью - 4,08, а на победу гостей - 3,70.

Ливерпуль - Реал: перед матчем

Первая встреча команд состоялась 6 апреля и завершилась победой "Реала" со счетом 3:1.

"Реал" в этом матче не сможет рассчитывать на основных центральных защитников - Серхио Рамоса и Рафаэля Варана. Вместе с ними в лазарете продолжают лечение Эден Азар и Дани Карвахаль. Лукас Васкес пропустит этот поединок из-за перебора желтых карточек.

"Ливерпуль" тоже должен обходиться без травмированных защитников: Вирджил ван Дейк, Джо Гомес и Жоэль Матип не сыграют в этом важном матче. Также Юрген Клопп не может рассчитывать на своего капитана и лидера коллектива - Джордана Хендерсона, который с конца февраля лечит повреждение.

Перед этим матчем обе команды одержали победы в своих национальных чемпионатах. "Реал" победил "Барселону" со счетом 2:1, а "Ливерпуль" с таким же счетом одолел сопротивление "Астон Виллы".

Судить матч будет бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом.

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Автор: Будрин Артем