Безвыигрышная серия "красных" на своем поле длилась с декабря.

В 31-м туре чемпионата Англии "Ливерпуль" на "Энфилде" принимал "Астон Виллу".

Команда Юргена Клоппа одержала волевую победу со счетом 2:1 благодаря голу Трента Александера-Арнольда, который был забит на первой компенсированной ко второму тайму минуте.

Читайте такжеРеал разобрался с Ливерпулем в первом четвертьфинале Лиги чемпионов (видео)

Для "Ливерпуля" эта победа стала первой на домашнем поле с 16 декабря прошлого года. "Красные" не могли выиграть на "Энфилде" в восьми матчах подряд (2 ничьи и 6 поражений). Домашний матч Лиги чемпионов против "Лейпцига" (2:0) "Ливерпуль" проводил в Будапеште.

"Ливерпуль" - "Астон Вилла" - 2:1

Голы: Салах 57, Александер-Арнольд 90+1 - Уоткинс 43

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Филлипс, Кабак (Шакири, 89), Робертсон, Милнер, Фабиньо, Вейналдум (Тьяго Алькантара, 70), Салах, Фирмино (Мане, 75), Жота

"Астон Вилла": Мартинес, Таргетт, Мингз, Конса, Кэш, Накамба (Баркли, 66), Дуглас Луис, Трезеге (Рэмзи, 82), Макгинн, Траоре (Эль-Гази, 68), Уоткинс

Видеообзор матча

АПЛ: положение команд

"Ливерпуль" набрал 52 очка и поднялся в топ-четверку, но по итогам тура "красных" еще могут обойти "Вест Хэм" и "Челси".

"Астон Вилла", у которой 44 очка, идет на десятом месте.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь