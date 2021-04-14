Гранды европейского футбола поспорят за право сыграть в полуфинале.

14 апреля на стадионе "Энфилд" в Англии сыграют местный "Ливерпуль" и мадридский "Реал". Команды проведут ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" - "Реал".

Ливерпуль - Реал: где смотреть матч

Начало встречи - в 22:00.

На предыдущей стадии Лиги чемпионов "Реал" выбил из борьбы итальянскую "Аталанту" (1:0 и 3:1). "Ливерпуль" в 1/8 финала дважды с одинаковым счетом обыграл немецкий "РБ Лейпциг" (2:0 и 2:0).

Первая встреча "Реала" и "Ливерпуля" завершилась довольно комфортной победой команды Зинедина Зидана - 3:1.

Ливерпуль - Реал: прогноз букмекеров

Судить матч будет бригада арбитров с Нидерландов во главе с Бьорном Кёйперсом.

Лига чемпионов, 1/4 финала, ответный матч

Ливерпуль - Реал

Онлайн-трансляция матча

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Авторы: Антон Дударь, Будрин Артем