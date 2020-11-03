Лионель Месси / фото REUTERS

Английский "Манчестер Сити" уже в январе планирует заключить предварительный контракт с форвардом "Барселоны" Лионелем Месси.

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Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, клуб АПЛ не отказался от идеи подписать капитана каталонцев и готовит ему предложение.

Действующий контракт Месси с "Барсой" истекает летом 2021 года. Футболист не намерен обсуждать продление сотрудничества с каталонским клубом до конца нынешнего сезона.

Стоит отметить, что аргентинец пытался покинуть клуб еще летом, но договориться о расторжении контракта с "Барселоной" ему не удалось. Тогда наиболее вероятным местом продолжения карьеры для Месси считался именно "Ман Сити".

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Перевод: Данил Слесь