"Манчестер Сити" все-таки хочет заполучить капитана "Барселоны".

Английский "Манчестер Сити" уже в январе планирует заключить предварительный контракт с форвардом "Барселоны" Лионелем Месси.

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Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, клуб АПЛ не отказался от идеи подписать капитана каталонцев и готовит ему предложение.

Действующий контракт Месси с "Барсой" истекает летом 2021 года. Футболист не намерен обсуждать продление сотрудничества с каталонским клубом до конца нынешнего сезона.

Стоит отметить, что аргентинец пытался покинуть клуб еще летом, но договориться о расторжении контракта с "Барселоной" ему не удалось. Тогда наиболее вероятным местом продолжения карьеры для Месси считался именно "Ман Сити".

Лионель Месси мог покинуть "Барселону": хронология событий

25 августа Месси проинформировал руководство "Барселоны" о своем желании расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Аргентинец считал, что может воспользоваться соответствующим пунктом в контракте. "Барселона" не хотела отпускать игрока, заявляя, что Месси может покинуть клуб только за отступные в размере 700 миллионов евро.

Месси не появился на медобследовании и первых тренировках "Барселоны" перед новым сезоном.

Ла Лига сделала заявление о том, что контракт Месси с "Барселоной" все еще действителен, а для его расторжения клуб должен получить полную сумму отступных.

4 сентября Месси впервые рассказал о желании уйти из клуба и заявил, что остается в "Барселоне".

7 сентября аргентинец уже приступил к тренировкам с "Барселоной".

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Перевод: Данил Слесь