В этой обуви феноменальный аргентинец побил рекорд Пеле.

Бутсы лидера "Барселоны" Лионеля Месси "ушли с молотка" на благотворительном аукционе Christies за рекордную сумму в 125 тысяч фунтов стерлингов.

Об этом сообщает официальная страница Christies в Twitter.

В этих бутсах 33-летний гений футбола превзошел достижение бразильца Пеле по голам за один клуб (644 гола). Это произошло 22 декабря прошлого года в матче против "Вальядолида".

Вырученные средства будут переданы в госпиталь в Барселону и спасут не одну человеческую жизнь.

Напомним, что Месси защищает цвета каталонского клуба с 2003 года. В текущем сезоне Ла Лиги нападающий сыграл 31 матч, забил 26 мячей и еще 9 раз ассистировал партнерам.

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Автор: Артем Будрин