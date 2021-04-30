Бутсы лидера "Барселоны" Лионеля Месси "ушли с молотка" на благотворительном аукционе Christies за рекордную сумму в 125 тысяч фунтов стерлингов.
Об этом сообщает официальная страница Christies в Twitter.
В этих бутсах 33-летний гений футбола превзошел достижение бразильца Пеле по голам за один клуб (644 гола). Это произошло 22 декабря прошлого года в матче против "Вальядолида".
Вырученные средства будут переданы в госпиталь в Барселону и спасут не одну человеческую жизнь.
Напомним, что Месси защищает цвета каталонского клуба с 2003 года. В текущем сезоне Ла Лиги нападающий сыграл 31 матч, забил 26 мячей и еще 9 раз ассистировал партнерам.
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