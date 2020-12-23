Аргентинский футболист превзошел "Короля футбола" по количеству голов в одном клубе.

Лионель Месси забил свой 644-й гол за "Барселону" и вышел на единоличное первое место в истории по количеству забитых мячей в одной команде.

Об этом информирует официальный Twitter "Барселоны".

Исторический гол Лео забил на 65-й минуте и помог партнерам разгромить "Вальядолид" со счетом 3:0.

Забив свой 644-й мяч за "Барселону", Месси обогнал легендарного Пеле, который 643 раза отличился за "Сантос".

🐐 M E S S I 👑



Leo #Messi es converteix en el màxim golejador de la història en un mateix club.

6️⃣4️⃣4️⃣ - H I S T Ò R I C 🔥 pic.twitter.com/I7oyRPpsju — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) December 22, 2020

Напомним, 33-летний аргентинец защищает цвета каталонского клуба с 2003 года. В текущем сезоне нападающий сыграл 18 матчей, забил 10 мячей и еще 5 раз ассистировал партнерам.

Видеообзор матча "Вальядолид" - "Барселона" от MEGOGO.

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Автор: УНИАН