Лион - Бавария: где смотреть полуфинал Лиги чемпионов

Французский и немецкий клубы поспорят за вторую путевку в финал.

В матче 1/2 финала Лиги чемпионов на стадионе "Жозе Алваладе" в Лиссабоне встретятся "Лион" и "Бавария". Поединок запланирован на 19 августа. УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Лион - Бавария. Читайте такжеЛион - Бавария: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов Стартовый свисток прозвучит в 22.00. Прямая трансляция матча "Лион" - "Бавария" будет доступна на телеканале "Футбол 2". В 21.15 начнется программа "Ночь Лиги чемпионов", в эфире которой эксперты обсудят шансы французского и немецкого клубов. Лион - Бавария: перед матчем "Лион" занял второе место в группе G, не потерпев ни одного поражения, но пропустив вперед "РБ Лейпциг". В плей-офф французы уже совершили две сенсации. В 1/8 финала команда Руди Гарсии выбила "Ювентус" (1:0, 1:2), а на четвертьфинальной стадии - "Манчестер Сити" (3:1).

"Бавария" выиграла все матчи в группе B, после чего сокрушила двух соперников. В 1/8 финала мюнхенцы не заметили "Челси" (3:0, 4:1), а в четвертьфинале поиздевались над "Барселоной" - 8:2.

В чемпионате Франции "Лион" занял седьмое место, тогда как "Бавария" стала чемпионом Германии.

Друг против друга "Лион" и "Бавария" ранее играли 8 раз: у французского клуба - 2 победы, у немецкого - 4, а еще две встречи завершились вничью.

"Бавария" является единственным полуфиналистом турнира, который в прошлом выигрывал Лигу чемпионов. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антон Дударь

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