Лион - Бавария: где смотреть полуфинал Лиги чемпионов
17:23, 18 августа 2020Футбол
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Французский и немецкий клубы поспорят за вторую путевку в финал.
Лион попытается сотворить еще одну сенсацию / фото REUTERS
В матче 1/2 финала Лиги чемпионов на стадионе "Жозе Алваладе" в Лиссабоне встретятся "Лион" и "Бавария". Поединок запланирован на 19 августа.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Лион - Бавария.
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Стартовый свисток прозвучит в 22.00.
Прямая трансляция матча "Лион" - "Бавария" будет доступна на телеканале "Футбол 2".
В 21.15 начнется программа "Ночь Лиги чемпионов", в эфире которой эксперты обсудят шансы французского и немецкого клубов.
Лион - Бавария: перед матчем
- "Лион" занял второе место в группе G, не потерпев ни одного поражения, но пропустив вперед "РБ Лейпциг". В плей-офф французы уже совершили две сенсации. В 1/8 финала команда Руди Гарсии выбила "Ювентус" (1:0, 1:2), а на четвертьфинальной стадии - "Манчестер Сити" (3:1).
- "Бавария" выиграла все матчи в группе B, после чего сокрушила двух соперников. В 1/8 финала мюнхенцы не заметили "Челси" (3:0, 4:1), а в четвертьфинале поиздевались над "Барселоной" - 8:2.
- В чемпионате Франции "Лион" занял седьмое место, тогда как "Бавария" стала чемпионом Германии.
- Друг против друга "Лион" и "Бавария" ранее играли 8 раз: у французского клуба - 2 победы, у немецкого - 4, а еще две встречи завершились вничью.
- "Бавария" является единственным полуфиналистом турнира, который в прошлом выигрывал Лигу чемпионов.
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