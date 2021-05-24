Болельщики уже заметили внешнее сходство с трофеем Лиги Европы.

Президент УЕФА Александр Чеферин продемонстрировал, как будет выглядеть трофей для победителя новосозданного турнира - Лиги конференций.

Кубок высотой 57,5 ​​см и весит 11 килограммов. Чеферин презентовал его следующей речью: "Мы хотим сделать наши соревнования более инклюзивными - дать клубам и болельщикам возможность мечтать и бороться за европейские награды. Поэтому мы и создали Лигу конференций Европы УЕФА. У нас есть 55 национальных ассоциаций, которые входят в состав УЕФА, важно дать клубам из как можно большего числа стран шанс продолжить свои европейские кампании как можно дольше".

Лига конференций достаточно тесно будет связана с Лигой Європи, именно поэтому логотип и другая айдентика турниров похожая - они из одной семьи. Оба турнира будут проводиться по четвергам и будут иметь общий гимн. Напомним, что Украину в Лиге конференций в следующем сезоне будут представлять "Колос" и "Ворскла", а в Лиге Европы будет играть "Заря".

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Автор: Артем Будрин