Лига Европы: результаты матчей 5-го тура группового этапа

"Милан", "Тоттенхэм", "Байер" и еще ряд клубов оформили досрочные путевки в плей-офф.

3 декабря прошли матчи 5-го тура группового этапа Лиги Европы 2020-2021. На данный момент известны уже 18 команд, которые сыграют в плей-офф турнира. Это "Рома", "Арсенал", "Славия", "Байер", "Рейнджерс", "Бенфика", "Гранада", ПСВ, "Лестер", "Брага", "Лилль", "Милан", "Вильярреал", "Антверпен", "Тоттенхэм", "Динамо" Загреб, "Хоффенхайм" и "Црвена Звезда". Результаты всех матчей Группа А "ЧРФ Клуж" - ЦСКА София - 0:0 "Рома" - "Янг Бойз" - 3:1 Положение команд: "Рома" - 13 очков, "Янг Бойз" - 7, "ЧФР Клуж" - 5, ЦСКА София - 2 Группа B "Мольде" - "Дандолк" - 3:1 "Арсенал" - "Рапид" Вена - 4:1 Положение команд: "Арсенал" - 15 очков, "Мольде" - 9, "Рапид" - 6, "Дандолк" - 0 Группа C "Ницца" - "Байер" - 2:3 "Славия" - "Хапоэль" Беэр-Шева - 3:0 Положение команд: "Славия" - 12 очков, "Байер" - 12, "Ницца" - 3, "Хапоэль" - 3 Группа D "Рейнджерс" - "Стандард" - 3:2 "Бенфика" - "Лех" - 4:0 Положение команд: "Рейнджерс" - 11, "Бенфика" - 11, "Лех" - 3, "Стандард" - 3 Группа E "Гранада" - ПСВ - 0:1 "Омония" - ПАОК - 2:1 Положение команд: "Гранада" - 10 очков, ПСВ - 9, ПАОК - 5, "Омония" - 4 Группа F АЗ - "Наполи" - 1:1 "Реал Сосьедад" - "Риека" - 2:2 Положение команд: "Наполи" - 10 очков, "Реал Сосьедад" - 8, АЗ - 8, "Риека" - 1 Читайте такжеЗаря обыграла Лестер, но потеряла шансы на плей-офф Лиги Европы (видео) Группа G АЕК - "Брага" - 2:4 "Заря" - "Лестер" - 1:0 Положение команд: "Лестер" - 10 очков, "Брага" - 10, "Заря" - 6, АЕК - 3 Группа H "Лилль" - "Спарта" Прага - 2:1 "Милан" - "Селтик" - 4:2 Положение команд: "Лилль" - 11 очков, "Милан" - 10, "Спарта" - 6, "Селтик" - 1 Группа I "Карабах" - "Маккаби" Тель Авив - 1:1 "Сивасспор" - "Вильярреал" - 0:1 Положение команд: "Вильярреал" - 13 очков, "Маккаби" - 8, "Сивасспор" - 6, "Карабах" - 1 Группа J ЛАСК - "Тоттенхэм" - 3:3 "Антверпен" - "Лудогорец" - 3:1 Положение команд: "Антверпен" - 12 очков, "Тоттенхэм" - 10, ЛАСК - 7, "Лудогорец" - 0 Группа K ЦСКА - "Вольфсберг" - 0:1 "Фейеноорд" - "Динамо" Загреб - 0:2 Положение команд: "Динамо" Загреб - 11 очков, "Вольфсберг" - 7, "Фейеноорд" - 5, ЦСКА Москва - 3 Группа L "Гент" - "Слован" Либерец - 1:2 "Црвена Звезда" - "Хоффенхайм" - 0:0 Положение команд: "Хоффенхайм" - 13 очков, "Црвена Звезда" - 10, "Слован" - 6, "Гент" - 0 Лига Европы 2020-2021: что нужно знать Групповой этап Лиги Европы продлится до 10 декабря. В этот день будут сыграны матчи 6-го тура.

Лига Европы: результаты матчей 1-го тура, результаты матчей 2-го тура, результаты матчей 3-го тура, результаты матчей 4-го тура.

"Заря" - единственный представитель Украины в турнире. "Десна" и "Колос" не смогли преодолеть квалификацию.

Финальный матч Лиги Европы в 2021 году 26 мая будет принимать арена "Энерга-Гданськ" в Польше. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антон Дударь

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