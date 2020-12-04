Рома - Янг Бойз / фото REUTERS

3 декабря прошли матчи 5-го тура группового этапа Лиги Европы 2020-2021.

На данный момент известны уже 18 команд, которые сыграют в плей-офф турнира. Это "Рома", "Арсенал", "Славия", "Байер", "Рейнджерс", "Бенфика", "Гранада", ПСВ, "Лестер", "Брага", "Лилль", "Милан", "Вильярреал", "Антверпен", "Тоттенхэм", "Динамо" Загреб, "Хоффенхайм" и "Црвена Звезда".

Результаты всех матчей

Группа А

"ЧРФ Клуж" - ЦСКА София - 0:0

"Рома" - "Янг Бойз" - 3:1

Положение команд: "Рома" - 13 очков, "Янг Бойз" - 7, "ЧФР Клуж" - 5, ЦСКА София - 2

Группа B

"Мольде" - "Дандолк" - 3:1

"Арсенал" - "Рапид" Вена - 4:1

Положение команд: "Арсенал" - 15 очков, "Мольде" - 9, "Рапид" - 6, "Дандолк" - 0

Арсенал - Рапид Вена / фото REUTERS

Группа C

"Ницца" - "Байер" - 2:3

"Славия" - "Хапоэль" Беэр-Шева - 3:0

Положение команд: "Славия" - 12 очков, "Байер" - 12, "Ницца" - 3, "Хапоэль" - 3

Группа D

"Рейнджерс" - "Стандард" - 3:2

"Бенфика" - "Лех" - 4:0

Положение команд: "Рейнджерс" - 11, "Бенфика" - 11, "Лех" - 3, "Стандард" - 3

Бенфика - Лех / фото REUTERS

Группа E

"Гранада" - ПСВ - 0:1

"Омония" - ПАОК - 2:1

Положение команд: "Гранада" - 10 очков, ПСВ - 9, ПАОК - 5, "Омония" - 4

Группа F

АЗ - "Наполи" - 1:1

"Реал Сосьедад" - "Риека" - 2:2

Положение команд: "Наполи" - 10 очков, "Реал Сосьедад" - 8, АЗ - 8, "Риека" - 1

АЗ - Наполи / фото REUTERS

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Группа G

АЕК - "Брага" - 2:4

"Заря" - "Лестер" - 1:0

Положение команд: "Лестер" - 10 очков, "Брага" - 10, "Заря" - 6, АЕК - 3

Группа H

"Лилль" - "Спарта" Прага - 2:1

"Милан" - "Селтик" - 4:2

Положение команд: "Лилль" - 11 очков, "Милан" - 10, "Спарта" - 6, "Селтик" - 1

Милан - Селтик / фото REUTERS

Группа I

"Карабах" - "Маккаби" Тель Авив - 1:1

"Сивасспор" - "Вильярреал" - 0:1

Положение команд: "Вильярреал" - 13 очков, "Маккаби" - 8, "Сивасспор" - 6, "Карабах" - 1

Группа J

ЛАСК - "Тоттенхэм" - 3:3

"Антверпен" - "Лудогорец" - 3:1

Положение команд: "Антверпен" - 12 очков, "Тоттенхэм" - 10, ЛАСК - 7, "Лудогорец" - 0

ЛАСК - Тоттенхэм / фото REUTERS

Группа K

ЦСКА - "Вольфсберг" - 0:1

"Фейеноорд" - "Динамо" Загреб - 0:2

Положение команд: "Динамо" Загреб - 11 очков, "Вольфсберг" - 7, "Фейеноорд" - 5, ЦСКА Москва - 3

Группа L

"Гент" - "Слован" Либерец - 1:2

"Црвена Звезда" - "Хоффенхайм" - 0:0

Положение команд: "Хоффенхайм" - 13 очков, "Црвена Звезда" - 10, "Слован" - 6, "Гент" - 0

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Автор: Антон Дударь