Лига Европы: результаты матчей 3-го тура группового этапа

"Рома" разгромила румынов, "Арсенал" справился с норвежцами, а "Милан" провалил матч против "Лилля".

5 ноября состоялись матчи 3-го тура группового этапа Лиги Европы 2020-2021. Результаты всех матчей Группа А "Рома" - "ЧФР Клуж" - 5:0 "Янг Бойз" - ЦСКА София - 3:0 Положение команд: "Рома" - 7 очков, "Янг Бойз" - 4, "ЧФР Клуж" - 4, ЦСКА - 1 Группа B "Рапид" Вена - "Дандолк" - 4:3 "Арсенал" - "Мольде" - 4:1 Положение команд: "Арсенал" - 9 очков, "Мольде" - 6, "Рапид" - 3, "Дандолк" - 0 Группа C "Хапоэль" Беэр-Шева - "Байер" - 2:4 "Славия" - "Ницца" - 3:2 Положение команд: "Байер" - 6 очков, "Славия" - 6, "Хапоэль" - 3, "Ницца" - 3 Группа D "Бенфика" - "Рейнджерс" - 3:3 "Лех" - "Стандард" - 3:1 Положение команд: "Бенфика" - 7 очков, "Рейнджерс" - 7, "Лех" - 3, "Стандард" - 0 Группа E "Омония" - "Гранада" - 0:2 ПАОК - ПСВ - 4:1 Положение команд: "Гранада" - 7 очков, ПАОК - 5, ПСВ - 3, "Омония" - 1 Группа F "Реал Сосьедад" - АЗ - 1:0 "Риека" - "Наполи" - 1:2 Положение команд: АЗ - 6 очков, "Наполи" - 6, "Реал Сосьедад" - 6, "Риека" - 0 Читайте такжеЗаря проиграла третий матч подряд в группе Лиги Европы Группа G "Заря" - АЕК - 1:4 "Лестер" - "Брага" - 4:0 Положение команд: "Лестер" - 9 очков, "Брага" - 6, АЕК - 3, "Заря" - 0 Группа H "Милан" - "Лилль" - 0:3 "Селтик" - "Спарта" - 1:4 Положение команд: "Лилль" - 7 очков, "Милан" - 6, "Спарта" - 3, "Селтик" - 1 Группа I "Сивасспор" - "Карабах" - 2:0 "Вильярреал" - "Маккаби" Тель-Авив - 4:0 Положение команд: "Вильярреал" - 9 очков, "Маккаби" - 6, "Сивасспор" - 3, "Карабах" - 0 Группа J "Лудогорец" - "Тоттенхэм" - 1:3 "Антверпен" - ЛАСК - 0:1 Положение команд: "Тоттенхэм" - 6 очков, "Антверпен" - 6, ЛАСК - 6, "Лудогорец" - 0 Группа K "Динамо" Загреб - "Вольфсберг" - 1:0 "Фейеноорд" - ЦСКА Москва - 3:1 Положение команд: "Динамо" Загреб - 5 очков, "Вольфсберг" - 4, "Фейеноорд" - 4, ЦСКА Москва - 2 Группа L "Хоффенхайм" - "Слован" Либерец - 5:0 "Црвена Звезда" - "Гент" - 2:1 Положение команд: "Хоффенхайм" - 9 очков, "Црвена Звезда" - 6, "Слован" - 3, "Гент" - 0 Лига Европы 2020-2021: что нужно знать Групповой этап Лиги Европы продлится до 10 декабря.

График предстоящих матчей группового раунда: 4 тур - 26 ноября, 5 тур - 3 декабря, 6 тур - 10 декабря.

Лига Европы: результаты матчей 1-го тура, результаты матчей 2-го тура.

"Заря" - единственный представитель Украины в турнире. "Десна" и "Колос" не смогли преодолеть квалификацию.

Финальный матч Лиги Европы в 2021 году 26 мая будет принимать арена "Энерга-Гданськ" в Польше. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Данил Слесь

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