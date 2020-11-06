5 ноября состоялись матчи 3-го тура группового этапа Лиги Европы 2020-2021.
Результаты всех матчей
Группа А
"Рома" - "ЧФР Клуж" - 5:0
"Янг Бойз" - ЦСКА София - 3:0
Положение команд: "Рома" - 7 очков, "Янг Бойз" - 4, "ЧФР Клуж" - 4, ЦСКА - 1
Группа B
"Рапид" Вена - "Дандолк" - 4:3
"Арсенал" - "Мольде" - 4:1
Положение команд: "Арсенал" - 9 очков, "Мольде" - 6, "Рапид" - 3, "Дандолк" - 0
Группа C
"Хапоэль" Беэр-Шева - "Байер" - 2:4
"Славия" - "Ницца" - 3:2
Положение команд: "Байер" - 6 очков, "Славия" - 6, "Хапоэль" - 3, "Ницца" - 3
Группа D
"Бенфика" - "Рейнджерс" - 3:3
"Лех" - "Стандард" - 3:1
Положение команд: "Бенфика" - 7 очков, "Рейнджерс" - 7, "Лех" - 3, "Стандард" - 0
Группа E
"Омония" - "Гранада" - 0:2
ПАОК - ПСВ - 4:1
Положение команд: "Гранада" - 7 очков, ПАОК - 5, ПСВ - 3, "Омония" - 1
Группа F
"Реал Сосьедад" - АЗ - 1:0
"Риека" - "Наполи" - 1:2
Положение команд: АЗ - 6 очков, "Наполи" - 6, "Реал Сосьедад" - 6, "Риека" - 0
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Группа G
"Заря" - АЕК - 1:4
"Лестер" - "Брага" - 4:0
Положение команд: "Лестер" - 9 очков, "Брага" - 6, АЕК - 3, "Заря" - 0
Группа H
"Милан" - "Лилль" - 0:3
"Селтик" - "Спарта" - 1:4
Положение команд: "Лилль" - 7 очков, "Милан" - 6, "Спарта" - 3, "Селтик" - 1
Группа I
"Сивасспор" - "Карабах" - 2:0
"Вильярреал" - "Маккаби" Тель-Авив - 4:0
Положение команд: "Вильярреал" - 9 очков, "Маккаби" - 6, "Сивасспор" - 3, "Карабах" - 0
Группа J
"Лудогорец" - "Тоттенхэм" - 1:3
"Антверпен" - ЛАСК - 0:1
Положение команд: "Тоттенхэм" - 6 очков, "Антверпен" - 6, ЛАСК - 6, "Лудогорец" - 0
Группа K
"Динамо" Загреб - "Вольфсберг" - 1:0
"Фейеноорд" - ЦСКА Москва - 3:1
Положение команд: "Динамо" Загреб - 5 очков, "Вольфсберг" - 4, "Фейеноорд" - 4, ЦСКА Москва - 2
Группа L
"Хоффенхайм" - "Слован" Либерец - 5:0
"Црвена Звезда" - "Гент" - 2:1
Положение команд: "Хоффенхайм" - 9 очков, "Црвена Звезда" - 6, "Слован" - 3, "Гент" - 0
Лига Европы 2020-2021: что нужно знать
- Групповой этап Лиги Европы продлится до 10 декабря.
- График предстоящих матчей группового раунда: 4 тур - 26 ноября, 5 тур - 3 декабря, 6 тур - 10 декабря.
- Лига Европы: результаты матчей 1-го тура, результаты матчей 2-го тура.
- "Заря" - единственный представитель Украины в турнире. "Десна" и "Колос" не смогли преодолеть квалификацию.
- Финальный матч Лиги Европы в 2021 году 26 мая будет принимать арена "Энерга-Гданськ" в Польше.
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