Милан уступил Лиллю дома с крупным счетом / фото REUTERS

5 ноября состоялись матчи 3-го тура группового этапа Лиги Европы 2020-2021.

Результаты всех матчей

Группа А

"Рома" - "ЧФР Клуж" - 5:0

"Янг Бойз" - ЦСКА София - 3:0

Положение команд: "Рома" - 7 очков, "Янг Бойз" - 4, "ЧФР Клуж" - 4, ЦСКА - 1

Рома - Клуж / фото REUTERS

Группа B

"Рапид" Вена - "Дандолк" - 4:3

"Арсенал" - "Мольде" - 4:1

Положение команд: "Арсенал" - 9 очков, "Мольде" - 6, "Рапид" - 3, "Дандолк" - 0

Арсенал - Мольде / фото REUTERS

Группа C

"Хапоэль" Беэр-Шева - "Байер" - 2:4

"Славия" - "Ницца" - 3:2

Положение команд: "Байер" - 6 очков, "Славия" - 6, "Хапоэль" - 3, "Ницца" - 3

Группа D

"Бенфика" - "Рейнджерс" - 3:3

"Лех" - "Стандард" - 3:1

Положение команд: "Бенфика" - 7 очков, "Рейнджерс" - 7, "Лех" - 3, "Стандард" - 0

Группа E

"Омония" - "Гранада" - 0:2

ПАОК - ПСВ - 4:1

Положение команд: "Гранада" - 7 очков, ПАОК - 5, ПСВ - 3, "Омония" - 1

Группа F

"Реал Сосьедад" - АЗ - 1:0

"Риека" - "Наполи" - 1:2

Положение команд: АЗ - 6 очков, "Наполи" - 6, "Реал Сосьедад" - 6, "Риека" - 0

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Группа G

"Заря" - АЕК - 1:4

"Лестер" - "Брага" - 4:0

Положение команд: "Лестер" - 9 очков, "Брага" - 6, АЕК - 3, "Заря" - 0

Группа H

"Милан" - "Лилль" - 0:3

"Селтик" - "Спарта" - 1:4

Положение команд: "Лилль" - 7 очков, "Милан" - 6, "Спарта" - 3, "Селтик" - 1

Группа I

"Сивасспор" - "Карабах" - 2:0

"Вильярреал" - "Маккаби" Тель-Авив - 4:0

Положение команд: "Вильярреал" - 9 очков, "Маккаби" - 6, "Сивасспор" - 3, "Карабах" - 0

Группа J

"Лудогорец" - "Тоттенхэм" - 1:3

"Антверпен" - ЛАСК - 0:1

Положение команд: "Тоттенхэм" - 6 очков, "Антверпен" - 6, ЛАСК - 6, "Лудогорец" - 0

Лудогорец - Тоттенхэм / фото REUTERS

Группа K

"Динамо" Загреб - "Вольфсберг" - 1:0

"Фейеноорд" - ЦСКА Москва - 3:1

Положение команд: "Динамо" Загреб - 5 очков, "Вольфсберг" - 4, "Фейеноорд" - 4, ЦСКА Москва - 2

Группа L

"Хоффенхайм" - "Слован" Либерец - 5:0

"Црвена Звезда" - "Гент" - 2:1

Положение команд: "Хоффенхайм" - 9 очков, "Црвена Звезда" - 6, "Слован" - 3, "Гент" - 0

Црвена Звезда - Гент / фото REUTERS

Лига Европы 2020-2021: что нужно знать

  • Групповой этап Лиги Европы продлится до 10 декабря. 
  • График предстоящих матчей группового раунда: 4 тур - 26 ноября, 5 тур - 3 декабря, 6 тур - 10 декабря.
  • Лига Европы: результаты матчей 1-го тура, результаты матчей 2-го тура.
  • "Заря" - единственный представитель Украины в турнире. "Десна" и "Колос" не смогли преодолеть квалификацию.
  • Финальный матч Лиги Европы в 2021 году 26 мая будет принимать арена "Энерга-Гданськ" в Польше.

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Автор: Данил Слесь