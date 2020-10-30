29 октября прошли матчи второго тура группового этапа Лиги Европы 2020-2021.
Результаты всех матчей
Группа А
"Рома" - ЦСКА София - 0:0
"ЧФР Клуж" - "Янг Бойз" - 1:1
Положение команд: "ЧФР Клуж" - 4 очка, "Рома" - 4, "Янг Бойз" - 1, ЦСКА - 1
Группа B
"Арсенал" - "Дандолк" - 3:0
"Мольде" - "Рапид" Вена - 1:0
Положение команд: "Арсенал" - 6 очков, "Мольде" - 6, "Рапид" - 0, "Дандолк" - 0
Группа C
"Славия" - "Байер" - 1:0
"Ницца" - "Хапоэль" Беэр-Шева - 1:0
Положение команд: "Байер" - 3 очка, "Хапоэль" - 3, "Славия" - 3, "Ницца" - 3
Группа D
"Бенфика" - "Стандард" - 3:0
"Рейнджерс" - "Лех" - 1:0
Положение команд: "Бенфика" - 6 очков, "Рейнджерс" - 6, "Лех" - 0, "Стандард" - 0
Группа E
"Омония" - ПСВ - 1:2
"Гранада" - ПАОК - 0:0
Положение команд: "Гранада" - 4 очка, ПСВ - 3, ЛАСК - 2, "Омония" - 1
Группа F
"Реал Сосьедад" - "Наполи" - 0:1
АЗ - "Риека" - 4:1
Положение команд: АЗ - 6 очков, "Наполи" - 3, "Реал Сосьедад" - 3, "Риека" - 0
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Группа G
"Заря" - "Брага" - 1:2
АЕК - "Лестер" - 1:2
Положение команд: "Лестер" - 6 очков, "Брага" - 6, "Заря" - 0, АЕК - 0
Группа H
"Милан" - "Спарта" Прага - 3:0
"Лилль" - "Селтик" - 2:2
Положение команд: "Милан" - 6 очков, "Лилль" - 4, "Селтик" - 1, "Спарта" - 0
Группа I
"Сивасспор" - "Маккаби" Тель-Авив - 1:2
"Карабах" - "Вильярреал" - 1:3
Положение команд: "Вильярреал" - 6, "Маккаби" - 6, "Сивасспор" - 0, "Карабах" - 0
Группа J
"Антверпен" - "Тоттенхэм" - 1:0
ЛАСК - "Лудогорец" - 4:3
Положение команд: "Антверпен" - 6, "Тоттенхэм" - 3, ЛАСК - 3, "Лудогорец" - 0
Группа K
"Фейеноорд" - "Вольфсберг" - 1:4
ЦСКА Москва - "Динамо" Загреб - 0:0
Положение команд: "Вольфсберг" - 4, ЦСКА Москва - 2, "Динамо" Загреб - 2, "Фейеноорд" - 1
Группа L
"Црвена Звезда" - "Слован" Либерец - 5:1
"Гент" - "Хоффенхайм" - 1:4
Положение команд: "Хоффенхайм" - 6, "Црвена Звезда" - 3, "Слован" - 3, "Гент" - 0
Лига Европы 2020-2021: что нужно знать
- Групповой этап Лиги Европы продлится до 10 декабря.
- График предстоящих матчей группового раунда: 3 тур - 5 ноября, 4 тур - 26 ноября, 5 тур - 3 декабря, 6 тур - 10 декабря.
- Лига Европы: результаты матчей 1-го тура.
- "Заря" - единственный представитель Украины в турнире. "Десна" и "Колос" не смогли преодолеть квалификацию.
- Финальный матч Лиги Европы в 2021 году 26 мая будет принимать арена "Энерга-Гданськ" в Польше.
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