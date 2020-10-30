Лига Европы: результаты матчей 2-го тура группового этапа

"Тоттенхэм" уступил в Бельгии, "Рома" не смогла обыграть болгарский клуб, "Арсенал" и "Милан" одержали разгромные победы.

29 октября прошли матчи второго тура группового этапа Лиги Европы 2020-2021. Результаты всех матчей Группа А "Рома" - ЦСКА София - 0:0 "ЧФР Клуж" - "Янг Бойз" - 1:1 Положение команд: "ЧФР Клуж" - 4 очка, "Рома" - 4, "Янг Бойз" - 1, ЦСКА - 1 Группа B "Арсенал" - "Дандолк" - 3:0 "Мольде" - "Рапид" Вена - 1:0 Положение команд: "Арсенал" - 6 очков, "Мольде" - 6, "Рапид" - 0, "Дандолк" - 0 Группа C "Славия" - "Байер" - 1:0 "Ницца" - "Хапоэль" Беэр-Шева - 1:0 Положение команд: "Байер" - 3 очка, "Хапоэль" - 3, "Славия" - 3, "Ницца" - 3 Группа D "Бенфика" - "Стандард" - 3:0 "Рейнджерс" - "Лех" - 1:0 Положение команд: "Бенфика" - 6 очков, "Рейнджерс" - 6, "Лех" - 0, "Стандард" - 0 Группа E "Омония" - ПСВ - 1:2 "Гранада" - ПАОК - 0:0 Положение команд: "Гранада" - 4 очка, ПСВ - 3, ЛАСК - 2, "Омония" - 1 Группа F "Реал Сосьедад" - "Наполи" - 0:1 АЗ - "Риека" - 4:1 Положение команд: АЗ - 6 очков, "Наполи" - 3, "Реал Сосьедад" - 3, "Риека" - 0 Читайте такжеЗаря потерпела второе поражение в Лиге Европы Группа G "Заря" - "Брага" - 1:2 АЕК - "Лестер" - 1:2 Положение команд: "Лестер" - 6 очков, "Брага" - 6, "Заря" - 0, АЕК - 0 Группа H "Милан" - "Спарта" Прага - 3:0 "Лилль" - "Селтик" - 2:2 Положение команд: "Милан" - 6 очков, "Лилль" - 4, "Селтик" - 1, "Спарта" - 0 Группа I "Сивасспор" - "Маккаби" Тель-Авив - 1:2 "Карабах" - "Вильярреал" - 1:3 Положение команд: "Вильярреал" - 6, "Маккаби" - 6, "Сивасспор" - 0, "Карабах" - 0 Группа J "Антверпен" - "Тоттенхэм" - 1:0 ЛАСК - "Лудогорец" - 4:3 Положение команд: "Антверпен" - 6, "Тоттенхэм" - 3, ЛАСК - 3, "Лудогорец" - 0 Группа K "Фейеноорд" - "Вольфсберг" - 1:4 ЦСКА Москва - "Динамо" Загреб - 0:0 Положение команд: "Вольфсберг" - 4, ЦСКА Москва - 2, "Динамо" Загреб - 2, "Фейеноорд" - 1 Группа L "Црвена Звезда" - "Слован" Либерец - 5:1 "Гент" - "Хоффенхайм" - 1:4 Положение команд: "Хоффенхайм" - 6, "Црвена Звезда" - 3, "Слован" - 3, "Гент" - 0 Лига Европы 2020-2021: что нужно знать Групповой этап Лиги Европы продлится до 10 декабря.

График предстоящих матчей группового раунда: 3 тур - 5 ноября, 4 тур - 26 ноября, 5 тур - 3 декабря, 6 тур - 10 декабря.

Лига Европы: результаты матчей 1-го тура.

"Заря" - единственный представитель Украины в турнире. "Десна" и "Колос" не смогли преодолеть квалификацию.

Финальный матч Лиги Европы в 2021 году 26 мая будет принимать арена "Энерга-Гданськ" в Польше. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антон Дударь

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