26 ноября прошли матчи 4-го тура группового этапа Лиги Европы 2020-2021.
Результаты всех матчей
Группа А
ЦСКА София - "Янг Бойз" - 0:1
"ЧФР Клуж" - "Рома" - 0:2
Положение команд: "Рома" - 10 очков, "Янг Бойз" - 7, "ЧФР Клуж" - 4, ЦСКА - 1
Группа B
"Мольде" - "Арсенал" - 0:3
"Дандолк" - "Рапид" Вена - 1:3
Положение команд: "Арсенал" - 12 очков, "Мольде" - 6, "Рапид" - 6, "Дандолк" - 0
Группа C
"Байер" - "Хапоэль" Беэр-Шева - 4:1
"Ницца" - "Славия" Прага - 1:3
Положение команд: "Славия" - 9 очков, "Байер" - 9, "Ницца" - 3, "Хапоэль" - 3
Группа D
"Стандард" - "Лех" - 2:1
"Рейнджерс" - "Бенфика" - 2:2
Положение команд: "Рейнджерс" - 8 очков, "Бенфика" - 8, "Лех" - 3, "Стандард" - 3
Группа E
ПСВ - ПАОК - 3:2
"Гранада" - "Омония" - 2:1
Положение команд: "Гранада" - 10 очков, ПСВ - 6, ПАОК - 5, "Омония" - 1
Группа F
"Наполи" - "Риека" - 2:0
АЗ - "Реал Сосьедад" - 0:0
Положение команд: "Наполи" - 9 очков, "Реал Сосьедад" - 7, АЗ - 7, "Риека" - 0
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Группа G
"Брага" - "Лестер" - 3:3
АЕК - "Заря" - 0:3
Положение команд: "Лестер" - 10 очков, "Брага" - 7, АЕК - 3, "Заря" - 3
Группа H
"Спарта" Прага - "Селтик" - 4:1
"Лилль" - "Милан" - 1:1
Положение команд: "Лилль" - 8 очков, "Милан" - 7, "Спарта" - 6, "Селтик" - 1
Группа I
"Маккаби" Тель-Авив - "Вильярреал" - 1:1
"Карабах" - "Сивасспор" - 2:3
Положение команд: "Вильярреал" - 10 очков, "Маккаби" - 7, "Сивасспор" - 6, "Карабах" - 0
Группа J
ЛАСК - "Антерпен" - 0:2
"Тоттенхэм" - "Лудогорец" - 4:0
Положение команд: "Антверпен" - 9 очков, "Тоттенхэм" - 9, ЛАСК - 6, "Лудогорец" - 0
Группа K
"Вольфсберг" - "Динамо" Загреб - 0:3
ЦСКА Москва - "Фейеноорд" - 0:0
Положение команд: "Динамо" Загреб - 8 очков, "Фейеноорд" - 5, "Вольфсберг" - 4, ЦСКА - 3
Группа L
"Слован" Либерец - "Хоффенхайм" - 0:2
"Гент" - "Црвена Звезда" - 0:2
Положение команд: "Хоффенхайм" - 12 очков, "Црвена Звезда" - 9, "Слован" - 3, "Гент" - 0
Лига Европы 2020-2021: что нужно знать
- Групповой этап Лиги Европы продлится до 10 декабря.
- График предстоящих матчей группового раунда: 5 тур - 3 декабря, 6 тур - 10 декабря.
- Лига Европы: результаты матчей 1-го тура, результаты матчей 2-го тура, результаты матчей 3-го тура.
- "Заря" - единственный представитель Украины в турнире. "Десна" и "Колос" не смогли преодолеть квалификацию.
- Финальный матч Лиги Европы в 2021 году 26 мая будет принимать арена "Энерга-Гданськ" в Польше.
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