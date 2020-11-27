Лига Европы: результаты матчей 4-го тура группового этапа

"Тоттенхэм" и "Арсенал" одержали разгромные победы, "Милан" сыграл вничью.

26 ноября прошли матчи 4-го тура группового этапа Лиги Европы 2020-2021. Результаты всех матчей Группа А ЦСКА София - "Янг Бойз" - 0:1 "ЧФР Клуж" - "Рома" - 0:2 Положение команд: "Рома" - 10 очков, "Янг Бойз" - 7, "ЧФР Клуж" - 4, ЦСКА - 1 Группа B "Мольде" - "Арсенал" - 0:3 "Дандолк" - "Рапид" Вена - 1:3 Положение команд: "Арсенал" - 12 очков, "Мольде" - 6, "Рапид" - 6, "Дандолк" - 0 Группа C "Байер" - "Хапоэль" Беэр-Шева - 4:1 "Ницца" - "Славия" Прага - 1:3 Положение команд: "Славия" - 9 очков, "Байер" - 9, "Ницца" - 3, "Хапоэль" - 3 Группа D "Стандард" - "Лех" - 2:1 "Рейнджерс" - "Бенфика" - 2:2 Положение команд: "Рейнджерс" - 8 очков, "Бенфика" - 8, "Лех" - 3, "Стандард" - 3 Группа E ПСВ - ПАОК - 3:2 "Гранада" - "Омония" - 2:1 Положение команд: "Гранада" - 10 очков, ПСВ - 6, ПАОК - 5, "Омония" - 1 Группа F "Наполи" - "Риека" - 2:0 АЗ - "Реал Сосьедад" - 0:0 Положение команд: "Наполи" - 9 очков, "Реал Сосьедад" - 7, АЗ - 7, "Риека" - 0 Читайте такжеЗаря разгромила греческий клуб, одержав первую победу в Лиге Европы Группа G "Брага" - "Лестер" - 3:3 АЕК - "Заря" - 0:3 Положение команд: "Лестер" - 10 очков, "Брага" - 7, АЕК - 3, "Заря" - 3 Группа H "Спарта" Прага - "Селтик" - 4:1 "Лилль" - "Милан" - 1:1 Положение команд: "Лилль" - 8 очков, "Милан" - 7, "Спарта" - 6, "Селтик" - 1 Группа I "Маккаби" Тель-Авив - "Вильярреал" - 1:1 "Карабах" - "Сивасспор" - 2:3 Положение команд: "Вильярреал" - 10 очков, "Маккаби" - 7, "Сивасспор" - 6, "Карабах" - 0 Группа J ЛАСК - "Антерпен" - 0:2 "Тоттенхэм" - "Лудогорец" - 4:0 Положение команд: "Антверпен" - 9 очков, "Тоттенхэм" - 9, ЛАСК - 6, "Лудогорец" - 0 Группа K "Вольфсберг" - "Динамо" Загреб - 0:3 ЦСКА Москва - "Фейеноорд" - 0:0 Положение команд: "Динамо" Загреб - 8 очков, "Фейеноорд" - 5, "Вольфсберг" - 4, ЦСКА - 3 Группа L "Слован" Либерец - "Хоффенхайм" - 0:2 "Гент" - "Црвена Звезда" - 0:2 Положение команд: "Хоффенхайм" - 12 очков, "Црвена Звезда" - 9, "Слован" - 3, "Гент" - 0 Лига Европы 2020-2021: что нужно знать Групповой этап Лиги Европы продлится до 10 декабря.

График предстоящих матчей группового раунда: 5 тур - 3 декабря, 6 тур - 10 декабря.

Лига Европы: результаты матчей 1-го тура, результаты матчей 2-го тура, результаты матчей 3-го тура.

"Заря" - единственный представитель Украины в турнире. "Десна" и "Колос" не смогли преодолеть квалификацию.

Финальный матч Лиги Европы в 2021 году 26 мая будет принимать арена "Энерга-Гданськ" в Польше. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антон Дударь

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter