Тоттенхэм - Лудогорец / фото REUTERS

26 ноября прошли матчи 4-го тура группового этапа Лиги Европы 2020-2021.

Результаты всех матчей

Группа А

ЦСКА София - "Янг Бойз" - 0:1

"ЧФР Клуж" - "Рома" - 0:2

Положение команд: "Рома" - 10 очков, "Янг Бойз" - 7, "ЧФР Клуж" - 4, ЦСКА - 1

Группа B

"Мольде" - "Арсенал" - 0:3

"Дандолк" - "Рапид" Вена - 1:3

Положение команд: "Арсенал" - 12 очков, "Мольде" - 6, "Рапид" - 6, "Дандолк" - 0

Мольде - Арсенал / фото REUTERS

Группа C

"Байер" - "Хапоэль" Беэр-Шева - 4:1

"Ницца" - "Славия" Прага - 1:3

Положение команд: "Славия" - 9 очков, "Байер" - 9, "Ницца" - 3, "Хапоэль" - 3

Группа D

"Стандард" - "Лех" - 2:1

"Рейнджерс" - "Бенфика" - 2:2

Положение команд: "Рейнджерс" - 8 очков, "Бенфика" - 8, "Лех" - 3, "Стандард" - 3

Рейнджерс - Бенфика / фото REUTERS

Группа E

ПСВ - ПАОК - 3:2

"Гранада" - "Омония" - 2:1

Положение команд: "Гранада" - 10 очков, ПСВ - 6, ПАОК - 5, "Омония" - 1

Группа F

"Наполи" - "Риека" - 2:0

АЗ - "Реал Сосьедад" - 0:0

Положение команд: "Наполи" - 9 очков, "Реал Сосьедад" - 7, АЗ - 7, "Риека" - 0

Наполи - Риека / фото REUTERS

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Группа G

"Брага" - "Лестер" - 3:3

АЕК - "Заря" - 0:3

Положение команд: "Лестер" - 10 очков, "Брага" - 7, АЕК - 3, "Заря" - 3

Группа H

"Спарта" Прага - "Селтик" - 4:1

"Лилль" - "Милан" - 1:1

Положение команд: "Лилль" - 8 очков, "Милан" - 7, "Спарта" - 6, "Селтик" - 1

Лилль - Милан / фото REUTERS

Группа I

"Маккаби" Тель-Авив - "Вильярреал" - 1:1

"Карабах" - "Сивасспор" - 2:3

Положение команд: "Вильярреал" - 10 очков, "Маккаби" - 7, "Сивасспор" - 6, "Карабах" - 0

Группа J

ЛАСК - "Антерпен" - 0:2

"Тоттенхэм" - "Лудогорец" - 4:0

Положение команд: "Антверпен" - 9 очков, "Тоттенхэм" - 9, ЛАСК - 6, "Лудогорец" - 0

Группа K

"Вольфсберг" - "Динамо" Загреб - 0:3

ЦСКА Москва - "Фейеноорд" - 0:0

Положение команд: "Динамо" Загреб - 8 очков, "Фейеноорд" - 5, "Вольфсберг" - 4, ЦСКА - 3

Группа L

"Слован" Либерец - "Хоффенхайм" - 0:2

"Гент" - "Црвена Звезда" - 0:2

Положение команд: "Хоффенхайм" - 12 очков, "Црвена Звезда" - 9, "Слован" - 3, "Гент" - 0

Лига Европы 2020-2021: что нужно знать

  • Групповой этап Лиги Европы продлится до 10 декабря. 
  • График предстоящих матчей группового раунда: 5 тур - 3 декабря, 6 тур - 10 декабря.
  • Лига Европы: результаты матчей 1-го тура, результаты матчей 2-го тура, результаты матчей 3-го тура.
  • "Заря" - единственный представитель Украины в турнире. "Десна" и "Колос" не смогли преодолеть квалификацию.
  • Финальный матч Лиги Европы в 2021 году 26 мая будет принимать арена "Энерга-Гданськ" в Польше.

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Автор: Антон Дударь