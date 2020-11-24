"Динамо" проведет второй матч с каталонцами в группе.

24 ноября в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится матч "Динамо" против "Барселоны" в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Динамо - Барселона.

Динамо - Барселона: где смотреть матч

Начало встречи - в 22.00.

"Динамо"

"Динамо", как и весь украинский футбол, столкнулось с проблемой коронавируса. В прошлом матче с "Барсой" команде не могли помочь восемь футболистов, но ситуация постепенно улучшается - основные футболисты возвращаются в обойму.

Перед поединком Мирча Луческу сообщил, что негативные тесты сдали капитан команды Сергей Сидорчук и Виктор Цыганков, но оба на поле не появятся из-за плохой функциональной готовности. Также стоит отметить, что из-за коронавируса будет отсутствовать Жерсон Родригес - важная опция в обойме команды.

В первых двух турах динамовцы добыли одну ничью - в матче с "Ференцварошем" (2:2), где команда была близка к победе. В стартовом поединке киевляне уступили дома "Ювентусу" - 0:2.

В третьем туре "Динамо" играло с "Барсой" на "Камп Ноу" и вполне могло рассчитывать на ничью, но гостей подвела реализация - 1:2. В группе G команда Луческу делит 3-4 места с венгерским чемпионом.

Перед второй встречей с каталонцами "Динамо" обыграло в гостях "Ингулец" (2:0) и остается лидером УПЛ, опережая "Шахтер" на три очка.

Динамо - Барселона: прогноз букмекеров

"Барселона"

"Барса" имеет 9 очков и возглавляет квартет, опережая "Ювентус" на 3 пункта. В отличие от проблем в Ла Лиге, в ЛЧ у каталонцев все идет гладко - три победы в трех турах.

В первых двух турах подопечные Рональда Кумана разгромили "Ференцварош" (5:1) и справились с "Ювентусом" (2:0). Затем победа над киевлянами дома (2:1) закрепила лидерство команды в группе.

Другое дело - чемпионат Испании. После восьми поединков "Барса" имеет 11 очков и занимает 13-е место - настоящий провал. В минувшем туре команда уступила "Атлетико" (0:1) и еще больше усугубила ситуацию.

Куман решил в таких обстоятельствах дать отдохнуть капитану команды Лионелю Месси, который не полетел в Киев, как и Френки де Йонг. Также из-за травм будут отсутствовать Жерар Пике, Серхи Роберто, Ансу Фати и Серхио Бускетс.

Из-за ситуации с коронавирусом "Барса" даже не будет проводить предматчевую тренировку, а Куман дал пресс-конференцию еще перед вылетом в Киев.

История противостояний

Команды провели между собой уже девять поединков. Каталонцы побеждали шесть раз, динамовцы - три. Ничья не фиксировалась ни разу. Особенно стоит выделить сезон 1997-1998, когда команда Валерия Лобановского дважды разбила "Барсу" - 3:0 и 4:0.

Ориентировочные составы

"Динамо": Бущан, Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев, Шепелев, Шапаренко, Де Пена, Буяльский, Вербич, Супряга

"Барселона": тер Штеген, Лангле, Альба, Фирпо, Дест, Пьянич, Педри, Аленья, Коутиньо, Дембеле, Гризманн

Слова перед матчем

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу:

"Барселона" есть "Барселона". Понятно, что присутствие Месси всегда дает преимущество в техническом плане, в плане созидания, в плане атаки. Но в то же время отсутствие Месси говорит о том, что в обороне "Барселона" будет играть качественнее. В этот клуб игроки попадают не случайно, клуб тратит на трансферы большие деньги. А это значит, что все игроки - высокого уровня".

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман:

"Мы играем для того, чтобы выиграть любой матч. "Динамо" - хороший соперник, который неплохо играл в Барселоне. Нам нужно подготовиться для того, чтобы выиграть у них. Этот матч - важный шаг для выхода из группы. Наверное, на киевлян повлияло то, что у них не было много футболистов из-за коронавируса в прошлом матче. Но главное - интенсивность игры команды, чтобы все хотели играть".

Арбитр

На поединке будет работать словенская бригада арбитров во главе с Матеем Югом.

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Автор: Данил Слесь