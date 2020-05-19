УЕФА готовит "экспресс-формат" завершения Лиги чемпионов: стали известны подробности

Новый формат должен быть утвержден 17 июня.

УЕФА совместно с Ассоциацией европейских клубов и представителями европейских лиг склоняется к завершению Лиги чемпионов 2019-2020 в "экспресс-формате".

Об этом сообщает AS.

Согласно предложению рабочей группы, начиная с 1/4 финала, будет проводиться по одному матчу.

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Полуфиналы и финал пройдут в формате "Финала четырех" в одном городе - Стамбуле, который должен принимать финальный матч турнира в этом году.

Отмечается, что данная идея пользуется наибольшей поддержкой среди всех сторон.

Решение о данном формате проведения турнира может быть принято 17 июня на перенесенном заседании УЕФА.

Лига Европы, судя по всему, может быть доиграна в аналогичном формате. Ранее уже сообщалось, что Стамбул и Гданьск могут принять решающие матчи еврокубков в формате мини-турниров.

Напомним, еврокубки были прерваны на стадии 1/8 финала. Ожидается, что Лига Европы возобновится 6 августа, а Лига чемпионов - 8 августа.

Как сообщал УНИАН, ранее в УЕФА сделали заявление о формате квалификации еврокубков в следующем сезона.