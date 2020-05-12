В УЕФА сделали заявление о формате квалификации еврокубков в следующем сезоне

Союз европейских футбольных ассоциаций не планирует сокращать или видоизменять отборочный турнир.

УЕФА не планирует сокращать или видоизменять формат квалификации еврокубковых турниров в сезоне 2020-2021.

В УЕФА прокомментировали информацию СМИ о возможном сокращении или даже отмене отборочных раундов, подчеркнув, что не рассматривают такую опцию.

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"УЕФА никогда не рассматривал вариант с тем, чтобы лишить чемпионов права пробиться в групповой этап Лиги чемпионов на футбольном поле через квалификацию. УЕФА хотел бы уточнить, что в настоящее время просто отслеживает развитие ситуации и любое потенциальное влияние пандемии на формат отборочных соревнований клубных турниров", - цитирует заявление УЕФА skysports.com.

"Никаких особенных вариантов квалификации на следующий сезон еврокубков не разработано", - подытожили в УЕФА.

Ожидается, что окончательное решение о формате и датах будущего еврокубкового сезона будет принято в ходе заседания исполкома УЕФА, который состоится 27 мая.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что УЕФА обсуждает новый вариант завершения еврокубков в сезоне 2019-2020.