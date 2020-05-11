В формате мини-турнира: УЕФА обсуждает новый вариант завершения еврокубков

Все несыгранные матчи сезона 2019-2020 могут пройти в двух городах.

УЕФА продолжает рассматривать различные варианты завершения еврокубкового сезона 2019-2020.

Как сообщает Mirror, в УЕФА обсуждают вариант, при котором Лига чемпионов и Лига Европы могут быть доиграны в формате мини-турниров в одном городе.

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Так, матчи Лиги чемпионов могут пройти в Стамбуле, а матчи Лиги Европы - в Гданьске. Эти города должны были принимать финальные поединки турниров.

Матчи ЛЧ и ЛЕ планируется возобновить в начале августа и завершить до 29 августа.

На данном этапе УЕФА хочет до 25 мая получить конкретные планы по завершению внутренних турниров от национальных лиг, чтобы после этого принимать решение по завершению еврокубков.

Ранее УНИАН сообщал о том, что стала известна возможная дата возобновления Лиги чемпионов.