РБ Лейпциг - ПСЖ: где смотреть полуфинал Лиги чемпионов

Призер чемпионата Германии и чемпион Франции разыграют путевку в финал.

18 августа в Лиссабоне состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов. В этой паре судьбу путевки в финал решат "РБ Лейпциг" и ПСЖ.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Лейпциг - ПСЖ.

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Начало встречи - в 22.00.

В прямом эфире матч "Лейпциг" - ПСЖ будет показывать телеканал "Футбол 1".

В 21.15 начнется программа "Ночь Лиги чемпионов" - эксперты в студии обсудят шансы претендентов на финал.

Напомним, финалист турнира определится по итогам одной игры - в таком формате проходит весь "Финал восьми" ЛЧ.

"РБ Лейпциг" - ПСЖ: перед матчем

"РБ Лейпциг" сыграет в полуфинале ЛЧ впервые в истории, а ПСЖ - во второй раз. В финал обе команды могут пробиться впервые.

"РБ Лейпциг" по пути к полуфиналу в плей-офф ЛЧ прошел "Тоттенхэм" (1:0, 3:0), а также обыграл "Атлетико" (2:1).

ПСЖ выбил из борьбы сперва "Боруссию" (1:2, 2:0), а в четвертьфинале - "Аталанту" (2:1).

В финале победитель этого матча встретится с победителем противостояния "Баварии" и "Лиона".

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Автор: Антон Дударь