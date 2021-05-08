Англия настаивает, чтобы именно она была хозяином большого футбольного праздника.

Финал Лиги чемпионов между английскими клубами "Манчестер Сити" и "Челси" будет перенесен из турецкого Стамбула в другой город.

Об этом стало известно с собственных источников ESPN.

Читайте такжеУЕФА наказал клубы, вошедшие в Суперлигу: организаторам грозят более суровые санкции

Дело в том, что сейчас в Великобритании считают нецелесообразным проведение финала Лиги чемпионов в Стамбуле с нынешними на данный момент карантинными ограничениями. Вдобавок, британское правительство запретило перелеты в Турцию. Это делает невозможным поездку английских команд в Стамбул.

В качестве замены рассматриваются стадионы на территории Англии - "Астон Виллы" и "Тоттенхэма", как такие, что могут принять финал Лиги чемпионов.

Финал Лиги чемпионов 2020/2021: главное

Решающий матч турнира запланирован на 29 мая. Там "Челси" сыграет против "Манчестер Сити".

Тьяго Силва и Томас Тухель два года подряд сыграют в финале Лиги чемпионов. В прошлом году они вместе с ПСЖ в финале уступили "Баварии".

Тухель стал первым тренером в истории, который вышел в финал ЛЧ два года подряд с разными клубами.

Это третий финал Лиги чемпионов в истории для "Челси" и первый для "МанСити". В 2008-м году "аристократы" уступили в серии пенальти "Манчестер Юнайтед", а в 2012-м году одолели по пенальти "Баварию".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Артем Будрин