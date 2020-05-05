"Пустые разговоры": российский специалист не будет тренировать Динамо

В ближайшее время руководство киевского клуба не планирует менять тренера.

Ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык опроверг слухи о том, что российский специалист Курбан Бердыев может возглавить "Динамо".

Слова Цыганыка приводит FootballHub.

По словам Цыганыка, в 2013 году Сергей Ребров посоветовал "Динамо" назначить Курбана Бердыева. Российский тренер "приехал, посмотрел, но потом началась революция, и переговоры были свернуты".

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"Сейчас Бердыев не будет тренировать киевское Динамо. Все, точка! Его кандидатура не рассматривалась в последнее время. Никто не рассматривал. Это все пустые разговоры. Нет среди кандидатур, которые могли бы ближайшей перспективе возглавить "Динамо" имени Курбана Бердыева", - сказал Цыганык.

"Я вообще не хочу говорить: "может Бердыев или не может ли Бердыев". Это все откровенная ложь", - добавил журналист.

Цыганык также подчеркнул, что сейчас нет оснований для того, чтобы "Динамо" меняло тренера:

"У "Динамо" есть тренер. Полгода он работает, и уже человек 40 могли возглавить киевский клуб. Давайте мы все успокоимся и спокойно будем понимать, что у "Динамо" есть тренер. Сейчас нет оснований для того, что Михайличенко может уйти".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что футболист "Динамо" объяснил провал команды в чемпионской гонке.