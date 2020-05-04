"Не должны этого делать": футболист Динамо объяснил провал команды в чемпионской гонке с Шахтером

Денис Бойко отметил, что команда часто теряет очки против аутсайдеров.

Голкипер киевского "Динамо" Денис Бойко объяснил, почему команда не может навязать борьбу за титул донецкому "Шахтеру" в УПЛ.

Читайте также"Не избежать судов": президент Динамо Суркис назвал два справедливых сценария завершения сезона в УПЛ

Футболист дал комментарий в эфире программы "Великий футбол".

"Если говорить о чемпионской гонке, то "Динамо" часто теряет очки в тех матчах, где мы не должны этого делать. "Шахтер" с этими командами набирает очки, а мы то сыграем вничью, то уступим. Поэтому такая разница в очках. Если брать очные встречи с "горняками", то идет равная борьба: есть и победы, и ничьи, и поражения", - сказал Бойко.

Вратарь также назвал цели "Динамо" на остаток сезона:

"На сегодня занять второе место в УПЛ и выиграть Кубок Украины - первоочередные наши задачи. Мы приложим максимум усилий, каждый футболист нашей команды сделает все, чтобы занять второе место и попасть в Лигу чемпионов".

Напомним, после 23-х туров "Заря" и "Динамо" набрали одинаковое количество очков (46), однако луганчане занимают второе место за счет лучшего результата в личных встречах. Отставание от "Шахтера" составляет 13 пунктов.

УНИАН ранее сообщал о том, что стали известны обязательные условия для возобновления сезона в УПЛ.