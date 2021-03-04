Состоялась жеребьевка 1/2 Кубка Украины / скриншот с Ютуб-канала УАФ
Стали известны результаты жеребьевки полуфинала Кубка Украины по футболу.
За трофей продолжают борьбу всего 4 коллектива: "Динамо", "Заря", "Александрия" и "Агробизнес". Матчи состоятся 21 апреля 2021 года.
Результаты жеребьевки 1/2 Кубка Украины по футболу-2020/2021
- "Агробизнес" - "Динамо"
- "Александрия" - "Заря"
Напомним, что "Агробизнес" сотворил безумную сенсацию, выбив из соревнований донецкий "Шахтер".
Кубок Украины 2020-2021: что нужно знать
- Кубок Украины 2020-2021 состоит из семи этапов: два предыдущих этапа, 1/16 финала, 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала и финал. На всех этапах команды проводят по одному матчу.
- Чемпион Украины "Шахтер" и обладатель Кубка Украины 2019-2020 "Динамо", согласно регламенту, стартовали с четвертьфинальной стадии.
- Финал Кубка Украины-2020/21 состоится 12 мая в Тернополе на "Городском стадионе".
- Действующим обладателем трофея является киевское "Динамо".
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