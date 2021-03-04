Матчи состоятся 21 апреля 2021 года.

Стали известны результаты жеребьевки полуфинала Кубка Украины по футболу.

За трофей продолжают борьбу всего 4 коллектива: "Динамо", "Заря", "Александрия" и "Агробизнес". Матчи состоятся 21 апреля 2021 года.

Результаты жеребьевки 1/2 Кубка Украины по футболу-2020/2021

"Агробизнес" - "Динамо"

"Александрия" - "Заря"

Напомним, что "Агробизнес" сотворил безумную сенсацию, выбив из соревнований донецкий "Шахтер".

Кубок Украины 2020-2021: что нужно знать

Кубок Украины 2020-2021 состоит из семи этапов: два предыдущих этапа, 1/16 финала, 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала и финал. На всех этапах команды проводят по одному матчу.

Чемпион Украины "Шахтер" и обладатель Кубка Украины 2019-2020 "Динамо", согласно регламенту, стартовали с четвертьфинальной стадии.

Финал Кубка Украины-2020/21 состоится 12 мая в Тернополе на "Городском стадионе".

Действующим обладателем трофея является киевское "Динамо".

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Автор: Будрин Артем