"Горняки" не реализовали пенальти во втором тайме, а в дополнительное время пропустили.

"Шахтер" проиграл "Агробизнесу" в матче 1/4 финала Кубка Украины в дополнительное время.

Команды встречались на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве.

В первом тайме у обеих команд были шансы открыть счет. Фернандо упустил шанс уже на первых секундах игры, пробив во вратаря, а "Агробизнес" не реализовал перспективную контратаку в середине тайма. Чуть позже Сергей Петров обыграл Андрея Пятова, но вратаря подстраховал Сергей Кривцов.

Читайте такжеДинамо в невероятно напряженной серии пенальти прошло Колос в Кубке Украины (видео)В начале второго тайма арбитр после просмотра видеоповтора назначил пенальти в ворота "Агробизнеса", но Алан Патрик с "точки" не смог переиграть Олега Мозиля.

В компенсированное ко второму тайму время "Агробизнес" мог вырвать победу - после удара Виталия Груши и рикошета мяч попал в штангу. У "Шахтера" тоже был момент в концовке, но Тете пробил во вратаря, а Георгий Судаков не попал в створ на добивании.

В овертайме "Агробизнес" все же вышел вперед - Богдан Семенец реализовал выход один на один с Пятовым. "Шахтер" в дебюте второй пятнадцатиминутки не реализовал два момента, а следом остался в меньшинстве - Давид Хочолава получил вторую желтую карточку. Отыграться "горнякам" так и не удалось.

"Агробизнес" - "Шахтер" - 1:0

Гол: Семенец, 96

Нереализованный пенальти: Алан Патрик, 51

"Агробизнес": Мозиль, Романюк (И. Когут, 64), Курило, Юхимович, Дидык, Шаповал, Н. Когут (Немтинов, 94), Черненко (Бойчук, 81), Думанюк, Семенюк (Груша, 64), Петров (Семенец, 81)

"Шахтер": Пятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Корниенко, Маркос Антонио (Майкон, 63), Соломон (Тайсон, 91), Судаков (Марлос, 91), Алан Патрик, Коноплянка (Тете, 64), Фернандо (Дентиньо, 72)

Предупреждения: Черненко, Мозиль, Шаповал, Дидык, Думанюк - Судаков, Хочолава

Удаление: Хочолава, 109

Кубок Украины 2020-2021: что нужно знать

Кубок Украины 2020-2021 состоит из семи этапов: два предварительных этапа, 1/16 финала, 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала и финал. На всех этапах команды проводят по одному матчу.

Чемпион Украины "Шахтер" и обладатель Кубка Украины 2019-2020 "Динамо", согласно регламенту, стартовали с четвертьфинальной стадии.

В полуфинал также прошли "Заря", "Динамо" и "Александрия".

Жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины запланирована на 4 марта, а матчи этой стадии будут сыграны 21 апреля.

Финал Кубка Украины-2020/21 состоится 12 мая в Тернополе на "Городском стадионе".

Действующим обладателем трофея является киевское "Динамо".

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Автор: Антон Дударь