Португальский футболист порадовал своих фанатов необычным образом.

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду выступил в роли гитариста рок-группы в рекламном ролике.

Видео футболист опубликовал в Instagram.

Роналду принял участие в рекламе португальской телекоммуникационной компании MEO. В видео футболист возвышается над сценой с гитарой в руках, а девушка тем временем исполняет песню под музыку песни I Love Rock ‘N Roll.

35-летний Роналду вместе с компанией таким образом поздравил соотечественников с грядущим Рождеством.

Криштиану Роналду: последние новости

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Автор: Данил Слесь