Криштиану Роналду / фото REUTERS
Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду выступил в роли гитариста рок-группы в рекламном ролике.
Видео футболист опубликовал в Instagram.
Роналду принял участие в рекламе португальской телекоммуникационной компании MEO. В видео футболист возвышается над сценой с гитарой в руках, а девушка тем временем исполняет песню под музыку песни I Love Rock ‘N Roll.
35-летний Роналду вместе с компанией таким образом поздравил соотечественников с грядущим Рождеством.
Криштиану Роналду: последние новости
- Роналду разделил с Месси лидерство в рейтинге футболистов по количеству незабитых пенальти.
- По информации СМИ, Роналду получил предложение от своего бывшего клуба.
- В прошлом месяце форвард болел коронавирусом, после чего стало известно о его выздоровлении.
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